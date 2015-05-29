(الاسم (اجباري



(البريد الألكتروني (اجباري



(الهاتف (اجباري



( العنوان البريدي (اجباري



( عمرك (19 سنة على الأقل



( أجوبتكم (الرجاء الإجابة على 10 الأسئلة التالية

ما هي اللغات التي يقدم فيها راديو كندا الدولي برامجه؟

عدد عناوين ثلاثة برامج حالية في راديو كندا الدولي

ملف من ملفات راديو كندا الدولي فريد من نوعه. لا توجد أية وسيلة إعلامية أخرى توفر ملفا متكاملا ثنائي اللغة ويخضع للتحديث يوميا حول موضوع معين مع مشاركة عدد كبير من الشركاء في وسائل إعلام أخرى كراديو كندا الدولي.

ما عنوانه؟

لاكتشاف كندا بالسفر، على أي ملف من راديو كندا يتوجب أن نطلع؟

عدد خمسة أسماء من الفريق الحالي لراديو كندا الدولي

من هم الشركاء الاستراتيجيون لراديو كندا الدولي؟

في أية سنة توقف بث راديو كندا الدولي على الموجات القصيرة ليركز أنشطته على شبكة الإنترنيت؟

في أية سنة تم اعتماد المرسوم الذي أدى لإنشاء راديو كندا الدولي؟

في عام 1945، أي رئيس وزراء كندي أعرب عن ترحيبه رسميا بخدمة بث إذاعية كندية جديدة على الموجات القصيرة هدفها التعريف بكندا في الخارج؟

أي رئيس حكومة كيبكي كان سابقا مراسلا حربيا لراديو كندا الدولي في كوريا ؟