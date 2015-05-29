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الجمعة 29 مايو, 2015

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المسابقة انتهت

شكرا لكلّ من شارك فيها

اطلعوا على قائمة الفائزين  

  • ماريان بلوا ن كارون ا فرنسي
  • ماريو برجون ا فرنسي
  • مفوز رحمان ا انجليزي
  • كيفن ريان ا انجليزي
  • دافيد ليرسكا ا اسباني
  • جان غانوين ا فرنسي
  • لويس فرننداس ا اسباني
  • سلفي لماي ا فرنسي
  • اللمير دافيد روميو ا اسباني
  • بول جانيت ا فرنسي
  • لويس فلديراس ا اسباني
  • هيغو لونغي ا اسباني
  • بسكال ايفانس ا فرنسي
  • كلود بيرو
  • مي سن ليو
  • تشن واي
  • كريستيان غيبودو
  • كيفن شاو
  • صولانج بوشيه
  • موجير ماشوكي
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اختبروا معلوماتكم حول راديو كندا الدولي 

كافة الأجوبة متوفرة على Rcinet.ca! 

للمشاركة في مسابقة يجب الإجابة على عشرة من مجموع الأسئلة المطروحة في الاستمارة المخصصة لذلك بشكل صحيح وكامل!

تحديث قواعد المسابقة
أُدخل تعديل على قواعد المسابقة بتاريخ 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، يمكنكم الاطلاع عليه هنا

(الاسم (اجباري

(البريد الألكتروني (اجباري

(الهاتف (اجباري

( العنوان البريدي (اجباري

( عمرك (19 سنة على الأقل

( أجوبتكم (الرجاء الإجابة على 10 الأسئلة التالية

ما هي اللغات التي يقدم فيها راديو كندا الدولي برامجه؟

عدد عناوين ثلاثة برامج حالية في راديو كندا الدولي

ملف من ملفات راديو كندا الدولي فريد من نوعه. لا توجد أية وسيلة إعلامية أخرى توفر ملفا متكاملا ثنائي اللغة ويخضع للتحديث يوميا حول موضوع معين مع مشاركة عدد كبير من الشركاء في وسائل إعلام أخرى كراديو كندا الدولي.
ما عنوانه؟

لاكتشاف كندا بالسفر، على أي ملف من راديو كندا يتوجب أن نطلع؟

عدد خمسة أسماء من الفريق الحالي لراديو كندا الدولي

من هم الشركاء الاستراتيجيون لراديو كندا الدولي؟

في أية سنة توقف بث راديو كندا الدولي على الموجات القصيرة ليركز أنشطته على شبكة الإنترنيت؟

في أية سنة تم اعتماد المرسوم الذي أدى لإنشاء راديو كندا الدولي؟

في عام 1945، أي رئيس وزراء كندي أعرب عن ترحيبه رسميا بخدمة بث إذاعية كندية جديدة على الموجات القصيرة هدفها التعريف بكندا في الخارج؟

أي رئيس حكومة كيبكي كان سابقا مراسلا حربيا لراديو كندا الدولي في كوريا ؟

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ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

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  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

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  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

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2 comments on “
  1. يقول ياسر جعفر:
    22 أبريل 2017 الساعة 7 h 48 min

    هل هذه المسابق تخص من همما في سن 19سنة من الجاليات العربية من دون اقامة اوجنسية القانطون خارج الحدود الكندية؟
    هل في متناول جمييع الجاليات العربية من غير المتجنسون بجنسية كنديا؟

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