المسابقة انتهت
شكرا لكلّ من شارك فيها
اطلعوا على قائمة الفائزين
- ماريان بلوا ن كارون ا فرنسي
- ماريو برجون ا فرنسي
- مفوز رحمان ا انجليزي
- كيفن ريان ا انجليزي
- دافيد ليرسكا ا اسباني
- جان غانوين ا فرنسي
- لويس فرننداس ا اسباني
- سلفي لماي ا فرنسي
- اللمير دافيد روميو ا اسباني
- بول جانيت ا فرنسي
- لويس فلديراس ا اسباني
- هيغو لونغي ا اسباني
- بسكال ايفانس ا فرنسي
- كلود بيرو
- مي سن ليو
- تشن واي
- كريستيان غيبودو
- كيفن شاو
- صولانج بوشيه
- موجير ماشوكي
اختبروا معلوماتكم حول راديو كندا الدولي
كافة الأجوبة متوفرة على Rcinet.ca!
للمشاركة في مسابقة يجب الإجابة على عشرة من مجموع الأسئلة المطروحة في الاستمارة المخصصة لذلك بشكل صحيح وكامل!
تحديث قواعد المسابقة
هل هذه المسابق تخص من همما في سن 19سنة من الجاليات العربية من دون اقامة اوجنسية القانطون خارج الحدود الكندية؟
هل في متناول جمييع الجاليات العربية من غير المتجنسون بجنسية كنديا؟
انتهى وقت المسابقة وتمّ الاعلان عن أسماء الفائزين فيها.
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