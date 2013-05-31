سليمان ميلالي:
حائز على إجازة في العلوم السياسيّة.
عُيّن رئيسا لتحرير شبكة الانترنت في راديو كندا الدولي عام 2012 .
بدأ حياته المهنيّة في الجزائر وعمل في الإذاعة والتلفزيون الرسمي الجزائري، كصحافي وريبورتر ومقدّم للنشرة الاخباريّة في الإذاعة والتلفزيون ، وكمدير للبرامج والإنتاج.
عمل في الإدارة العامّة في استديو خاص للإنتاج والدبلجة في مونتريال، وبدأ العمل في القسم الفرنسي في راديو كندا عام 2000 في إطار فريق برنامج "بلا حدود" وانضمّ فيما بعد إلى فريق الانترنت كصحافي .
عمل على مدى ثماني سنوات كرئيس تحرير لموقع راديو كندا:
Radio-Canada.ca
أعرف أني أرسلت نفس التعليق إلى الايميل العام و اعتذر على التكرار لكني وحيدة في هذا العالم و لدي من المؤهلات الي تجعلني أتحسر كثير على عدم استخدامها من المؤلم أن يضيع أقوى سنين العمر دون تقديم شيئ يفيد المجتمع الذي يستحق أرجو النظر إلى ملفي بعين الاعتبار . و سأضع رقم هاتفي في نهاية التقرير .
تحية عربية . أنا سورية الأصل أقيم حاليا في فنزويلا عمري 31 عام لوحدي ليس لدي عائلة و بسبب تردي الأوضاع الأمنية و المادية إلى حد كبير جدا في فنزويلا أرغب باللجوء إلى كندا بحث عن الأستقرار هربت من الحرب في سوريا لأجد نفسي هنا في بلد أكثر خطرا وهذا بسبب نصيحة أحد المعارف أعاني من قلة الأمان لحد كبير أنا أمتلك شهادة معهد متوسط بتقدير جيد جدا فنون نسوية اختصاص خياطة و أيضا درست في كلية التربية قسم رياض أطفال هذا يعني أني أستطيع الاعتماد على نفسي في كندا لاحقا وأجيد قليلا اللغة الأنكليزية . أرجو مساعدتي أو أرسال أي عنوان مؤكد لمصادر قادرة أن تساعدني فقد عانيت كثيرا ولم أستطع التوصل لحل خاصة أن فنزويلا لا أستطيع إيجاد المفوضية فيها و غالبا لا يوجد موفوضية هنا و أيضا السفارة الكندية بعيدة جدا عني و هي بمكان حاليا خطر جدا أيضا .
إضافة إلى كل هذا ف تردي الأوضاع العملة في هذا البلد و انحدار عملته لدرجة تفوق الخيال جعل الدولار الواحد هو مجهود أربعة أيام كاملة من العمل أي أن راتب العامل ربع دولار في اليوم أعتذر على الإطالة أنا أنتظر يد المساعدة .
رقم هاتفي في فنزويلا
نعتذر لعدم تمكّننا من مساعدتك لأنّ هذا لا يدخل في نطاق عملنا ونتمنّى لك التوفيق
Please tell Prime Minister Justin Trudeau that we are a Palestinian refugee family in Egypt for years. We ask him to look at us with a little compassion and humanity that fills his good heart. Sameeronlinenow@gmail.com
السﻻم عليكم انا عندي 4 اوﻻد وبحاجة سفر اوﻻدي بحاجة دراسي ومعيشي وانا ماعندي معين غير ربنا بترجاكن تساعدوني وتقبلوني بسفر وبتمنا تردو عليي بطلب ساعدوني
للأسف ليس باستطاعتنا فعل أي شيء سوى أن ننصحك بالاتصال بالسفارة الكندية في بلدك أو بأقرب سفارة كندية . كما يمكنك الاطلاع على قوانين الهجرة واللجوء عبر مراسلة موقع وزارة الهجرة الكندية على العناوين التالية :
http://www.cic.gc.ca http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp
السلام عليكم انا اسمى سعد من مصر استفسارى بخصوص توظيف فى فندق بكندا اسمة فندق الايام وارسلت لهم بيانات ورسلونى بالموافقة وابوا ترحيبهم بى وبع ذالك طلبو منى تحويل مبلغ 500 دولار رسوم تامين لمكتب الهجرة هل هذا صحيح ومضمون ارجوا الافادة مهم مهم واليكم صورة مرفقة من الفندق
Address: 1005 rue Guy, Montreal, Quebec, Canada
Star Hotel
http://www.dayshotelmontreal.com/
أهلاً،
يُرجى أخذ الحيطة والحذر من جهات غير حكومية تعمل لحسابها الخاص وتغدق الوعود وتطلب المال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا محمد كمال مشنطط من سوريا اطلب منكم المساعده اخواني اخواتي بمساعدتكم في طلب اللجوئ لكندا جالس حاليا في تركيا ووضعي سيئ جدا للغاية ومن 7 ايام ولد ابني للحياه ولايوجد عندي شي لأنفقه عليه
حياكم الله وشكرا جزيلا
نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في تركيا وإليك العنوان ورقم الهاتف:
Cinnah Caddesi no: 58
06690, Cankaya
Ankara, Turkey
Tel.: +90 (312) 409 27 00
Fax: +90 (312) 409 27 12
E-mail: ankra@international.gc.ca