سليمان ميلالي:

حائز على إجازة في العلوم السياسيّة.

عُيّن رئيسا لتحرير شبكة الانترنت في راديو كندا الدولي عام 2012 .

بدأ حياته المهنيّة في الجزائر وعمل في الإذاعة والتلفزيون الرسمي الجزائري، كصحافي وريبورتر ومقدّم للنشرة الاخباريّة في الإذاعة والتلفزيون ، وكمدير للبرامج والإنتاج.

عمل في الإدارة العامّة في استديو خاص للإنتاج والدبلجة في مونتريال، وبدأ العمل في القسم الفرنسي في راديو كندا عام 2000 في إطار فريق برنامج "بلا حدود" وانضمّ فيما بعد إلى فريق الانترنت كصحافي .

عمل على مدى ثماني سنوات كرئيس تحرير لموقع راديو كندا: