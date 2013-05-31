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الجمعة 31 مايو, 2013

سليمان ميلالي:

حائز على إجازة في العلوم السياسيّة.

عُيّن رئيسا لتحرير شبكة الانترنت في راديو كندا الدولي عام 2012 .

بدأ حياته المهنيّة في الجزائر وعمل في الإذاعة والتلفزيون الرسمي الجزائري، كصحافي وريبورتر ومقدّم للنشرة الاخباريّة في الإذاعة والتلفزيون ، وكمدير للبرامج والإنتاج.

عمل في الإدارة العامّة في استديو خاص للإنتاج والدبلجة في مونتريال، وبدأ العمل في القسم الفرنسي في  راديو كندا عام 2000 في إطار فريق برنامج "بلا حدود" وانضمّ فيما بعد إلى فريق الانترنت كصحافي .

عمل على مدى ثماني سنوات كرئيس تحرير لموقع راديو كندا:

Radio-Canada.ca

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اللياقة – نت :

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  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

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  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
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  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

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9 comments on “
  1. يقول رغدة العبيد:
    22 مايو 2017 الساعة 19 h 55 min

    أعرف أني أرسلت نفس التعليق إلى الايميل العام و اعتذر على التكرار لكني وحيدة في هذا العالم و لدي من المؤهلات الي تجعلني أتحسر كثير على عدم استخدامها من المؤلم أن يضيع أقوى سنين العمر دون تقديم شيئ يفيد المجتمع الذي يستحق أرجو النظر إلى ملفي بعين الاعتبار . و سأضع رقم هاتفي في نهاية التقرير .
    تحية عربية . أنا سورية الأصل أقيم حاليا في فنزويلا عمري 31 عام لوحدي ليس لدي عائلة و بسبب تردي الأوضاع الأمنية و المادية إلى حد كبير جدا في فنزويلا أرغب باللجوء إلى كندا بحث عن الأستقرار هربت من الحرب في سوريا لأجد نفسي هنا في بلد أكثر خطرا وهذا بسبب نصيحة أحد المعارف أعاني من قلة الأمان لحد كبير أنا أمتلك شهادة معهد متوسط بتقدير جيد جدا فنون نسوية اختصاص خياطة و أيضا درست في كلية التربية قسم رياض أطفال هذا يعني أني أستطيع الاعتماد على نفسي في كندا لاحقا وأجيد قليلا اللغة الأنكليزية . أرجو مساعدتي أو أرسال أي عنوان مؤكد لمصادر قادرة أن تساعدني فقد عانيت كثيرا ولم أستطع التوصل لحل خاصة أن فنزويلا لا أستطيع إيجاد المفوضية فيها و غالبا لا يوجد موفوضية هنا و أيضا السفارة الكندية بعيدة جدا عني و هي بمكان حاليا خطر جدا أيضا .
    إضافة إلى كل هذا ف تردي الأوضاع العملة في هذا البلد و انحدار عملته لدرجة تفوق الخيال جعل الدولار الواحد هو مجهود أربعة أيام كاملة من العمل أي أن راتب العامل ربع دولار في اليوم أعتذر على الإطالة أنا أنتظر يد المساعدة .
    رقم هاتفي في فنزويلا

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  2. يقول Sameet:
    3 مايو 2017 الساعة 6 h 51 min

    Please tell Prime Minister Justin Trudeau that we are a Palestinian refugee family in Egypt for years. We ask him to look at us with a little compassion and humanity that fills his good heart. Sameeronlinenow@gmail.com

    رد
  3. يقول fatma .fatma:
    30 نوفمبر 2016 الساعة 15 h 59 min

    السﻻم عليكم انا عندي 4 اوﻻد وبحاجة سفر اوﻻدي بحاجة دراسي ومعيشي وانا ماعندي معين غير ربنا بترجاكن تساعدوني وتقبلوني بسفر وبتمنا تردو عليي بطلب ساعدوني

    رد
  4. يقول Saad:
    7 أكتوبر 2016 الساعة 16 h 56 min

    السلام عليكم انا اسمى سعد من مصر استفسارى بخصوص توظيف فى فندق بكندا اسمة فندق الايام وارسلت لهم بيانات ورسلونى بالموافقة وابوا ترحيبهم بى وبع ذالك طلبو منى تحويل مبلغ 500 دولار رسوم تامين لمكتب الهجرة هل هذا صحيح ومضمون ارجوا الافادة مهم مهم واليكم صورة مرفقة من الفندق

    Address: 1005 rue Guy, Montreal, Quebec, Canada
    Star Hotel
    http://www.dayshotelmontreal.com/

    رد
    • فادي الهاروني يقول فادي الهاروني:
      4 نوفمبر 2016 الساعة 11 h 33 min

      أهلاً،
      يُرجى أخذ الحيطة والحذر من جهات غير حكومية تعمل لحسابها الخاص وتغدق الوعود وتطلب المال.

      رد
  5. يقول محمد كمال مشنطط:
    23 يوليو 2016 الساعة 18 h 45 min

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    انا محمد كمال مشنطط من سوريا اطلب منكم المساعده اخواني اخواتي بمساعدتكم في طلب اللجوئ لكندا جالس حاليا في تركيا ووضعي سيئ جدا للغاية ومن 7 ايام ولد ابني للحياه ولايوجد عندي شي لأنفقه عليه
    حياكم الله وشكرا جزيلا

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    • مي أبو صعب يقول مي أبو صعب:
      2 أغسطس 2016 الساعة 9 h 47 min

      نأسف لعدم تمكّننا من المساعدة لأنّ ذلك لا يدخل في نطاق عملنا.
      وننصحك بمراجعة السفارة الكنديّة في تركيا وإليك العنوان ورقم الهاتف:

      Cinnah Caddesi no: 58
      06690, Cankaya
      Ankara, Turkey

      Tel.: +90 (312) 409 27 00
      Fax: +90 (312) 409 27 12
      E-mail: ankra@international.gc.ca

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