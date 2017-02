Cinco momentos claves en la carrera de Justin Trudeau

Niño querido de los Liberales que ven en él la encarnación de la juventud y la renovación, Justin Trudeau hizo su entrada en política en 2008. Él estaba todavía en la escuela cuando sus adversarios estaban ya en la arena política.

2 de octubre 2000

Fue durante los funerales de su padre, el ex primer ministro de Canadá, Pierre Elliot Trudeau, que los canadienses redescubrieron a Justin, cuando pronunció un emotivo elogio de su padre. Numerosos comentaristas tomaron nota de su calidad de orador, su aplomo y su prestancia, y comienzan a ver en él un futuro político.

De 2002 a 2006

Justin Trudeau fue presidente de la Junta directiva de antiguo programa de voluntariado para jóvenes Katimavik. Aprovechando su imagen pública y su apellido, Justin Trudeau se involucró en la promoción de varias causas, en particular la juventud y el medioambiente. Se implicó también en el banco alimentario Moisson Montreal.

Justin Trudeau el 9 de marzo 2004. © SRC/ Wayne Glowacki/Winnipeg Free Press/PC

17 de septiembre 2006

Justin Trudeau es maestro de ceremonia durante el encuentro organizado por el general retirado Romeo Dallaire para denunciar la situación en Darfour y había cumplido el mismo papel, durante el homenaje que se le rindió al ex primer ministro de Canadá, Jean Chrétien por el Partido Liberal de Canadá, PLC, el 13 de noviembre 2003.

En 2006, Justin Trudeau fue nombrado presidente del grupo de trabajo sobre la juventud de la Comisión de renovación del PLC. Durante la campaña por la sucesión del ex primer ministro de Canadá, Paul Martin, él dio su apoyo al ex ministro de Educación de Ontario Gerard Kennedy, y después apoyó a Stéphane Dion, cuando Kennedy no pasó a la segunda vuelta.

Justin Trudeau participa a una reunión política con el senador y general retirado, Romeo Dallaire, el 17 de septiembre 2006. © SRC/Nathan Denette/PC

14 de Octubre 2008

Justin Trudeau tomó la decisión de entrar en política en 2007. Primero se pensó que se presentaría en el bastión liberal de Outremont, finalmente se presentó en la circunscripción de Papineau, donde tuvo que luchar para ganar la investidura del partido frente a los otros dos candidatos. Durante las elecciones del 14 de octubre 2008, derrotó a su adversaria del Bloque Quebequense Vivian Barbot por un estrecho margen (2%). Después fue reelegido el 2 de mayo 2011 con 38% de los votos. En la Cámara es nombrado portavoz de su partido en materia de multiculturalismo y juventud.

Justint Trudeau celebra su victoria en Papineau con su esposa Sophie Grégoire, el 14 de octubre 2008. © SRC/Graham Hughes/PC

14 de abril 2014

Justin Trudeau fue elegido jefe del Partido Liberal de Canadá con 80% de los votos en la primera vuelta. Sucedió a Bob Rae, que aseguraba la jefatura interina, desde la renuncia del jefe Michael Ignatieff, al día siguiente de la peor derrota de la historia del partido, el 2 de mayo 2011.

Justin Trudeau es elegido jefe del Partido Liberal de Canadá el 14 de abril 2013. © SRC/ Adrian Wyld/PC

Justin Trudeau es visto por varios liberales como un salvador para un partido en desbandada, mientras que sus detractores le reprochan su falta de substancia y experiencia política.