Sufrir de acúfeno o tinnitus, causas y tratamientos

Los tinnitus o “zumbido en los oídos” se manifiestan en forma de sonido o ruido escuchado solamente por la persona que tiene este síntoma. El ruido puede ser permanente o producirse de forma intermitente, o de muy corta duración que puede persistir durante largos intervalos de tiempo. El sonido puede ser fuerte o débil, puede cambiar de frecuencia y ser percibido en uno o ambos lados. Las terapias no curan pero ayudan a vivir mejor.

Aproximadamente el 10% de la población sufre de tinnitus. © Foto: iStock / Scrow

Se estima que alrededor de 10% a 15% de la población canadiense sufre de tinnitus también llamado acúfeno. Algunos estudios han demostrado que la prevalencia del tinnitus aumenta con la edad, y que los hombres y las mujeres se ven afectados igualmente.

En Quebec, una de cada diez personas sufre de esta disfunción auditiva, lo que conduce a oír silbidos, zumbidos, chasquidos y otros sonidos que no existen, a menudo como resultado de daños auditivos. Estos sonidos son producidos por el sistema neurológico y pueden tener efectos importantes sobre el bienestar psicológico de las personas que sufren.

¿De dónde vienen esos ruidos?

Del cerebro, sin duda alguna, dice el Dr. Alain Vadeboncoeur, jefe del servicio de urgencia del Instituto de Cardiología de Montreal.

“Una de las causas más comunes, especialmente entre las personas mayores, es la pérdida de algunas frecuencias de la audición. Es como si el cerebro fuera a compensar y crear un sonido cuando falta uno».

Cuando hay un acufeno hay muchas zonas del cerebro que se activan. No es solo la zona de la audición. Es un problema de gran complejidad y que va a afectar a la persona sobretodo en su salud mental, porque puede resultar muy estresante. Con un acufeno se puede hacer una depresión, tener problemas de concentración, puede realmente arruinar una vida. Y cuando se sabe que en Quebec hay 90 000 personas que lo sufren gravemente es para preocuparse, señala el Dr. Vadeboncoeur.

Generalmente irreversible

Si hay una pérdida de la audición es a menudo una pérdida auditiva permanente dice sin rodeos el Dr. Vadeboncoeur. Por lo tanto la cura como tal sigue siendo hipotética. Uno empieza a pensar que las sustancias pueden actuar en ciertas áreas del cerebro, pero no hay nada concreto por el momento. Por desgracia, señala, cuando se tiene tinnitus, no hay manera de desembarazarse y la terapia no puede curar, sino más bien ayuda a vivir adecuadamente. ”

Tratamientos

“Antes que nada se trata de un tratamiento global. Es una higiene de vida. En los hechos, las personas que tienen a menudo tinnitus, y yo soy un poco así dice, cuando estoy cansado, falto de sueño, trabajé demasiado, etc, voy a tener más tinnitus, voy a escucharlos más. Entonces depende mucho del estado sicológico de las personas. Se trata entonces de una terapia global sobre los hábitos de vida. Bien dormir, descansar, hacer ejercicio, que pueden mejorar la capacidad de vivir con eso, de adaptarse”.

Dr. Alain Vadeboncoeur, jefe del servicio de urgencia del Instituto de Cardiología de Montreal © Radio Canada

Además uno de los tratamientos más allá de la relajación, consiste en distraer el cerebro del sonido que escucha todo el tiempo y que se convierte en obsesión. Si tiene un silbido en la oreja se convierte en obsesión, todo se centra allí. Hay que enseñarle al cerebro a pensar en otra cosa.

Y hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, hay gente que puede dormir escuchando música, simplemente para que el cerebro la capte en lugar del acúfeno. O lo que se llama ruido blanco, que suena como un ruido de un rio, o de lluvia. Es un ruido que ocupa todas las frecuencias y que no tiene tonalidades. La gente puede utilizar unos aparatos que reproducen esos ruidos para poder dormir. Se trata de producir un ambiente sonoro que va a hacer que el acufeno vaya a perder la fuerza de su potencia.

El Dr. Vadeboncoeur indica que es muy importante proteger el oído para evitar esa pérdida. Todo lo que es ruido extremadamente fuerte puede causar traumatismos que a veces son irreversibles. Alcanza con exponerse a 120 decibeles durante unos segundos. La higiene sonora del oído es extremadamente importante. Sobre todo para un músico.

El truco de los tampones para dormir

Son una solución cuando se sabe que habrá ruido. El Dr. Vadeboncoeur lleva siempre consigo un par. En una fiesta si la música es extremadamente fuerte, colóquese un tapón indica, y eso le dará una capacidad de escuchar una conversación de manera mucho más clara. Hace unos 10 años que él practica esa higiene y tiene por esa razón menos sensaciones anormales. Aunque siempre percibe una pequeña frecuencia que lo molesta, señala.

Causas

No sabemos o no entendemos completamente las causas del tinnitus y, a veces no es posible determinarlas. Sin embargo, en muchos casos, los sonidos pueden ser causados por una enfermedad o trauma, tales como:

*una enfermedad del corazón o presión arterial alta;

* infecciones del oído o de los sinus;

* reacciones adversas a los medicamentos;

*golpes en la cabeza;

*trauma acústico, tales como la exposición a una explosión o música a un volumen muy elevado;

*una pérdida de audición;

*objetos alojados en el canal auditivo o cera en los oídos;

*problemas dentales;

*ciertos tipos de tumor.

Si cree que sufre de tinnitus, lo mejor es ir al médico que puede referirlo a un especialista en oído, nariz y laringe.

RCI/Internet/ El Dr. Alain Vadeboncoeur fue entrevistado por Catherine Perrin de Radio Canadá.