Una estudiante colombiana enfrenta deportación por error laboral

Una estudiante internacional de Colombia obtuvo el derecho a permanecer en Halifax temporalmente después de haber trabajado en una escuela secundaria, pero las autoridades de inmigración podrían expulsarla del país.

Valentina Torres Martínez llegó a Halifax, provincia de Nueva Escocia, con una beca para hacer su grado 12 en la Escuela Sagrado Corazón. Ella iba a una escuela afiliada en Colombia y quería mejorar su inglés y tener la oportunidad de asistir a clases en un país desarrollado.

Mientras estudiaba en 2014-15, Martínez decidió trabajar en un programa de cuidado a los niños más pequeños después de la escuela, un trabajo de solo tres horas por semana a salario mínimo.

La escuela le dijo a Martínez que no podía trabajar sin un número de seguro social. Así que la joven de 17 años llevó toda su documentación, incluido el pasaporte, a Servicio Canadá para solicitar uno. Después de tres visitas a la oficina del gobierno federal, se le concedió un permiso de trabajo, a pesar de que los estudiantes extranjeros en las escuelas secundarias no tienen derecho a trabajar en Canadá. Algo que ella no sabía.

“Fue sólo un error genuino,” dijo.

Valentina quería continuar su educación post-secundaria en Canadá, por lo que se inscribió en la St. Mary’s University. Ella fue aceptada para comenzar en septiembre de 2015, pero su visa de permiso de estudios iba a expirar ese mes. Entonces solicitó la prórroga de su permiso de estudios – y recibió una carta de rechazo del departamento de inmigración.

Trabajo ilegal en el programa de cuidado infantil

La carta decía que Martínez había “estudiado en Canadá sin autorización”.

“Eso me hizo llorar”, dijo. “Yo estaba confundida. En shock. No podía creer lo que estaba pasando, porque creo que hice todo bien. Yo fui completamente honesta en mi presentación de la solicitud.”

Por temor a ser deportada, consultó a un abogado de inmigración, Lee Cohen, que llevó al departamento de inmigración ante los tribunales. Él descubrió que la verdadera razón por la cual fue rechazada fue porque había trabajado ilegalmente en un programa de cuidado de niños en su escuela secundaria. El departamento de inmigración dijo que cometió un error tipográfico en la carta.

El abogado de inmigración en Halifax Lee Cohen trabajó en el caso de Valentina Torres Martínez. © CBC

Posible deportación

En la Corte Federal, Cohen pidió que un oficial de inmigración revise la demanda de nuevo.

En su decisión judicial del 8 de junio el juez Keith Boswell señaló que los abogados del departamento de inmigración dijeron que la carta enviada a Martínez donde se la acusaba de “estudiar ilegalmente” contenía un error tipográfico o de transcripción. Dijo también que el expediente corregido después de haber enviado la carta, mostraba claramente la intención de rechazarla por “trabajo ilegal”.

Boswell se puso del lado de Martínez y Cohen, diciéndole al departamento de inmigración que necesitaba revisar el caso de nuevo.

El departamento podría decidir rechazar la solicitud de Martínez para extender su visa de estudio sobre la base de que trabajó de manera ilegal, pero ella y su abogado tienen la esperanza de un oficial puede decidir de otra manera sobre su caso.

No fue una “decisión inteligible”

Cohen sostuvo que la “ solicitud de la estudiante fue hecha de buena fe que ella tiene derecho a una decisión clara e inteligible, y que ese no fue el caso.”

Cohen y Martínez están de acuerdo en que ella trabajó de manera ilegal, pero dicen que sólo lo hizo debido a una decisión equivocada de Servicio Canadá.

“Confié en su palabra”

Durante su año en el Sagrado Corazón, Martínez trabajó en un programa después de la escuela durante tres horas a la semana en el salario mínimo.

Martínez señala que su visado de estudios decía que no estaba autorizada a trabajar “salvo que esté autorizada para hacerlo.” Aclara que fue a Service Canada tres veces con su pasaporte, su permiso de estudio, y una carta de propuesta del trabajo”.

“Revisaron todo, yo estaba confiada y confié en la palabra de ellos”, dijo.

‘Dinero de bolsillo’

Ella dice que Servicio de Canadá le emitió un número de seguridad social, lo que para ella significó que que podría comenzar a trabajar.

“Ella lo hizo sólo porque Canadá dijo que podía”, dijo Lee Cohen. “Y ahora, otro brazo del gobierno canadiense, el departamento de inmigración, está diciendo, ‘No debería haber trabajado. Tiene que irse fuera de Canadá.”

Cohen dice que el trabajo estaba disponible sólo para los estudiantes del Sagrado Corazón, por lo que Martínez no le estaba quitando un trabajo a al público en general.

“Y era solo dinero de bolsillo; de salario mínimo, tres horas a la semana Así que era una pequeña suma de dinero – y una muy pequeña suma de dinero como para sacrificar su carrera universitaria.

RCI con información de Shaina Luck/ CBC

Más información aquí