¿Necesita Canadá más inmigrantes?

Tal es el título de un editorial en el periódico canadiense de circulación nacional, The Globe and Mail, publicado en su edición para la capital, Ottawa, y la provincia de Quebec el pasado 21 de septiembre de 2016.

El tema es importante para Canadá, que depende de sus planes de inmigración para mantener un nivel de competitividad y productividad adecuado. Y lo es más aún en el país vecino, Estados Unidos, donde el estridente candidato republicano, Donald Trump, ha prometido deportar a unos once millones de personas sin papeles y de paso construir lo que él llama, un “hermoso” muro en la frontera con México.

¿Qué es lo que tiene bajo la manga el gobierno de Trudeau en materia de inmigración?, se pregunta el editorial del Globe and Mail.

En las últimas semanas, el ministro de Inmigración John McCallum ha repetido en varias ocasiones que los canadienses están pidiendo mayores niveles de inmigración. Y la semana pasada, una comisión parlamentaria dominada por los liberales de Trudeau, que estudia el caso de los trabajadores temporales extranjeros, emitió un informe pidiendo que este programa, que el previo gobierno conservador había reducido debido a la presión del público, sea expandido.

Ambas propuestas son sorprendentes, dice el Globe and Mail. No son necesariamente malas, pero son inesperadas. El ministro McCallum dijo que los participantes en una serie de consultas organizadas por su Ministerio le informaron que Canadá quiere más inmigrantes.

Al mismo tiempo, una encuesta de opinión llevada a cabo recientemente por el Foro de Investigación mostró que sólo un 13 por ciento de los canadienses cree que el país acepta actualmente un número insuficiente de inmigrantes.

Un 41 por ciento de los consultados dijo que el número actual de inmigrantes que llegan al país es suficiente, mientras que un 38 por ciento opinaba que Canadá dejaba entrar al país a demasiados inmigrantes.

El primer ministro Justin Trudeau recibiendo a los primeros refugiados sirios a su llegada al aeropuerto Pearson en Toronto el pasado 11 de diciembre. © Mark Blinch / Reuters

Las actitudes pueden cambiar, y los números también, pero estos resultados pueden explicar por qué la plataforma electoral del Partido Liberal, que fue encomiablemente detallada en la mayoría de los temas de gobierno, incluyendo la llegada al país de miles de refugiados sirios, no hizo ninguna mención a un aumento de los niveles generales de inmigración a Canadá.

En una entrevista concedida a mediados de septiembre a la radio pública canadiense CBC, el ministro federal de Inmigración McCallum reconoció que el tema de un incremento sustancial de los niveles de inmigración ha provocado un debate en el seno de la bancada liberal.

En cuanto al programa de Trabajadores Temporales Extranjeros, un programa que hace varios años acabó deformándose en algo que no tenía sentido económico, debido a que muchos trabajadores extranjeros temporales acababan ocupando puestos de trabajo de niveles básicos en el sector del comercio al detalle y la comida rápida, incluso en zonas de alto desempleo, privando a los propios canadienses de fuentes de trabajo. Eso era una locura, dice el Globe and Mail, ya que Canadá no es Qatar, y tampoco quiere serlo. Fue por eso que los Conservadores redujeron sabiamente la amplitud de ese programa.

Los liberales que hacen parte del Comité Permanente sobre Recursos Humanos en el Parlamento canadiense están, sin embargo, proponiendo desmantelar las restricciones impuestas por los conservadoras al programa de ingreso al país de trabajadores extranjeros temporales.

Sin embargo, en su informe este Comité también pide facilitar el acceso de los trabajadores temporales al proceso para convertirse en residentes permanentes, como una manera de enfrentar la principal razón del abuso del programa. Lo que nos lleva de vuelta al punto inicial del ministro canadiense de Inmigración John McCallum: una mayor inmigración.

¿Canadá necesita más inmigrantes?, pregunta el periódico canadiense. Aunque los liberales no llevaron a cabo su campaña electoral con esa promesa, ellos parecen dispuestos a agregar esta faena a su larga lista de tareas pendientes. Hay buenos argumentos a favor de una mayor inmigración. Pero también hay buenos argumentos en contra.

Antes de tomar cualquier decisión en la materia, los pros y los contras deben ser amplia y honestamente debatidos, dice finalmente el editorial del periódico canadiense The Globe and Mail.