Canadienses que buscan más que salud dental en Cuba

Hace poco más de dos años, publicamos en RCI una nota sobre un programa especial que dentistas canadienses habían creado y destinado a mujeres marginales. Desde ese entonces, nos siguen llegando comentarios sobre dicho programa, de personas de cualquier país del mundo, en su mayoría mujeres, con problemas de dentición y que buscan solucionarlos. En 100% de los correos, se trata de gente que no puede enfrentar los altos costos de tener una boca en buen estado. Una constante de esos correos es la pérdida de autoestima generada por la falta de sonrisa.

Como muestra, uno de los tantos correos recibidos:

Ángela María Minotta Muñoz

15 septiembre 2016 a las 2 h 09 min

Hola, soy madre separada, cabeza de familia. Tuve tres hijos y siempre me preocupe por que ellos estuvieran bien. Me descuide por mi trabajo y por la situación económica. Ahora tengo 51 años, no tengo empleo y tengo mis dientes hechos un desastre. Ni he vuelto reír, no salgo y no me gusta interactuar con las personas…me da vergüenza. Además estoy sola, no tengo pareja…creo que la he evitado pormi dentadura. Además sufro de una enfermedad depresiva, la fibromialgia y por tanto medicamento también se han debilitado mis dientes. Alguien que pueda ayudarme a reparar mía dientes y mi vida!! Gracias.

Foto de Eric Leclerc en la oficina del dentista que le hizo la dentadura.

El problema del acceso a cuidados dentales existe también en los países desarrollados por los costos tan elevados.

No extraña entonces, que cada vez más turistas viajan a Cuba, no en busca de sol, sino de nuevos dientes.

Aunque pocos estudios se han realizado para evaluar el número de canadienses que cruzan la frontera para recibir atención médica, la organización Pacientes sin fronteras calcula que en el año 2015, entre 150 000 y 200 000 canadienses han utilizado los servicios de salud en el extranjero, ya sean médicos o dentales.

Uno de ellos es Eric Leclerc, un residente de la ciudad de Sherbrooke, en Quebec, quien se encuentra entre los que han decidido cruzar las fronteras para obtener esos cuidados a menor costo.

Nunca sonreía en las fotos. La gente pensaba que estaba triste. Pero a mí no me gustaba mi sonrisa. Eric Leclerc

De 50 años de edad, el hombre soñaba con obtener unos nuevos dientes desde hace mucho tiempo.

“Desde hace varios años que estaba casi sin dientes. Discutí con mi dentista en Quebec sobre la posibilidad de hacer una dentadura postiza pero era demasiado caro. Estábamos hablando de unos $ 2,200, lo que significaba que tendría que pedir prestado para completar mi proyecto. “

Eric Leclerc empezó su búsqueda por Internet y se encontró con cierta información que le llevó dos meses más tarde a Cuba.

“Vi la información sobre el tema en un sitio web de viajes donde se menciona la calidad de la atención y los precios ridículos. Mi esposa y yo decidimos tomar el riesgo “, dice Leclerc. Reservaron un viaje a un resort todo incluido en Cuba ubicado a pocos pasos de la oficina de un dentista.

“Me presenté a la consulta del dentista a mañana a las 9 am. Él vino y me preguntó que quería. Quince minutos más tarde, tomó mis huellas bucales. Regresé a las 11 am y a las 13 pm para los ajustes. Al final de la tarde, mis dentaduras estaban listas”.

Esta es la primera foto de Eric Leclerc saliendo del dentista en Cuba, enviada a su familia

Eric Leclerc dijo que estuvo gratamente sorprendido por la limpieza del lugar y los instrumentos tecnológicos de vanguardia. “Todo parecía nuevo, era muy similar a lo que vemos aquí en Quebec entre los dentistas.

Cuenta además que se sintió muy cómodo inmediatamente al entrar en la sala de espera.

“Yo diría que el 75% de los pacientes hablaba francés. Vimos pasar un cubano de vez en cuando, pero la mayoría eran quebequenses “, señala. Y de acuerdo con sus conversaciones, no era el primer viaje para algunos a Cuba.

El bajo costo de los procedimientos no es ajeno a la popularidad del turismo dental. En el caso del Sr. Leclerc, el dentista le cobró 325 pesos cubanos, unos 400 dólares canadienses. En total, su viaje con su esposa y sus gastos dentales resultaron en una factura de $ 1.800.

¿Qué piensan los dentistas en Quebec?

Los datos no sorprenden al presidente de la Orden de Dentistas de Quebec, el Dr. Barry Dolman.

“Es seguro que los servicios son más baratos debido a que el costo de vida lo es también, y los alquileres son más baratos”, dijo el presidente, que pone en guardia sin embargo a los quebequenses tentados por la experiencia.

“El paciente no tiene ninguna garantía sobre la calidad de la formación del profesional que consulta. Además, si la operación sale mal, el paciente puede tener que pagar aún más en su país para corregir el problema “, dice Dolman.

La misma historia del lado de la Asociación de Denturistas de Quebec.

“Lo que vemos con mayor frecuencia en la práctica es que se trata de personas que se hicieron colocar implantes en otros países y regresan con ellos colocados de cualquier manera. Después nos pedirán corregir todo, pero a veces es imposible».

– Benoît Talbot, presidente de la Asociación de denturistas Quebec.

Lo que es seguro, Eric Leclerc, regresaría a Cuba si fuera necesario, para un tratamiento de nuevo, sin pensarlo mucho.

Desde hace una semana, yo como cualquier cosa. No tengo dolor, nada. Regresaría mañana por la mañana.

-Eric Leclerc

Salud Canadá no ha emitido hasta ahora un dictamen sobre el cuidado dental o médico en el extranjero, incluyendo Cuba. Sin embargo, el gobierno de Canadá da algunos consejos a los viajeros para el cuidado de la salud en este país en la siguiente dirección: https://voyage.gc.ca/destinations/cuba

La entrevista de Eric Leclerc fue realizada por Brigitte Marcoux de Radio Canadá.