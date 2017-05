Cine canadiense: “Hyena Road”

Con una serie de imágenes tomadas por los aviones militares no tripulados en Afganistán, el cine canadiense presenta una de sus raras películas sobre la guerra en ese país.

Se trata de “Hyena Road”, que muestran en la pantalla las marcadas diferencias entre las películas de guerra hechas en Hollywood y las películas canadienses. Las diferencias son abismales, aunque ideológicamente existan referentes comunes.

El artífice de esta película es el actor y director canadiense Paul Gross, nacido en 1959 en la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta. Ya en 2008 él escribió, dirigió, produjo y actuó en una de las más ambiciosas películas canadienses sobre la Primera Guerra Mundial, “Passchendaele”, la melodramática película que inauguró el Festival Internacional de Cine de Toronto de ese año.

Fue esa experiencia la que le dio el ánimo suficiente como para lanzarse a repetir la misma faena, ya no en torno a la extremadamente sangrienta Batalla de Passchendaele, que duró cerca de cuatro meses y dejó cerca de un millón de muertos, heridos y desaparecidos, sino en torno al complejo escenario de la guerra en Afganistán.

La película fue filmada en Jordania y en Manitoba, con una serie de escenas grabadas en Afganistán. Costó unos doce millones y medio de dólares, que es una nimiedad en comparación a los presupuestos de las películas estadounidenses de tema bélico, pero es bastante dinero para una película canadiense.

“Hyena Road” es narrada por el oficial de inteligencia del ejército canadiense Pete Mitchell. La historia de la película es el esfuerzo por construir, inaugurar y mantener una carretera en pleno territorio controlado por los talibanes.

Los personajes no intentan desenredar la maraña de intereses detrás de sus acciones: político afganos corruptos, ex muyahidines que combatieron a los soviéticos, los intereses de las potencias que desencadenaron una guerra absurda según un ex jefe militar canadiense, y en medio de esto, la buena voluntad de los soldados canadienses que tratan de encontrar un sentido a sus días y noches en suelo afgano.

La película canadiense “Hyena Road”es importante porque presenta un conflicto actual, sin el chauvinismo de las películas estadounidenses, sin héroes a quienes nunca se les acaban las balas, y presenta las muertes absurdas e inútiles en una guerra que quizá dura desde los tiempos de Alejandro Magno.