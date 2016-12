Andre De Grasse, atleta masculino del año

El rendimiento del corredor canadiense Andre De Grasse en los Juegos Olímpicos de Río le han permitido ser galardonado con el Premio Lionel Conacher, del atleta masculino del año según The Canadian Press.

De Grasse le sucedió hoy lunes al portero Carey Price, del equipo de hockey sobre hielo Canadiens de Montreal, ganador en 2015. Le ganó al capitán del equipo también de hockey, los Pinguinos de Pittsburgh, el canadiense Sidney Crosby y al especialista en salto de altura Derek Drouin, 2 y 3, respectivamente.

El nativo de Ontario, de 22 años, que ha acumulado 43 votos o el 66% de los votos, rindió homenaje al jugador de hockey.

“Sidney Crosby es un atleta increíble, por lo que cada vez que mi nombre se menciona junto al de él, es un gran reconocimiento, dijo. Estoy muy feliz de haber ganado este premio. ”

Grasse ha subido al podio tres veces en agosto, en Brasil. Cosechó tres medallas, una de plata (200 m) y dos de bronce (100m y 4 x 100 m), y ha demostrado que tenía su lugar junto a los mejores como el legendario Usain Bolt .

“Sólo trato de tener placer cuando compito, porque sé lo difícil que es el entrenamiento, confesó De Grasse.

“Y siempre habrá altibajos en el deporte, pero tengo que recordarme de permanecer siempre motivado porque sé que inspiro a mucha gente. Quiero mostrarles que es un deporte agradable. Quiero popularizar este deporte, especialmente en Canadá. ”

Lo que realizó De Grasse como hecho notable, de acuerdo con su entrenador Stu McMillan es que todo ocurrió en el segundo año de entrenamiento continuo, al final de una temporada marcada por varios cambios en su vida.

Hizo su entrada como profesional la temporada pasada firmando un contrato de US $ 11.25 millones con la empresa Puma.

Además, dejó la Universidad del Sur de California (USC) para trasladarse a Phoenix para entrenar con McMillan en el programa Altis. Su ambiente de entrenamiento ha cambiado por completo, pasando a formar parte del mismo programa que beneficia a 100 de los mejores atletas del mundo.

“El hecho de que se las arregló para terminar esta temporada a pesar de todos estos cambios, e ir a ganar tres medallas olímpicas es bastante sorprendente. (…) Él no entiende realmente lo bueno que es, eso que todavía no conoce todavía muy bien este deporte. No entiende cómo este deporte es supuestamente difícil. Es una buena cosa, dijo McMillan.

La ganadora del trofeo Bobbie Rosenfeld, versión femenina del premio Lionel Conacher, se dará a conocer el martes, y la excelencia del equipo se dará a conocer al día siguiente.

