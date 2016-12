Justicia argentina reabre el caso sobre supuesto encubrimiento de los responsables de un atentado

La Justicia de Argentina reabrió el jueves la investigación a la ex presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento de los responsables de un atentado, un caso que conmovió al país cuando el funcionario a cargo fue hallado muerto el año pasado tras denunciar los hechos.

La acusación del fiscal Alberto Nisman contra la mandataria fue descartada en distintas instancias judiciales por inconsistencias, pero tras el reclamo de entidades judías, las principales víctimas del ataque, el tribunal decidió reabrir el caso.

“Los hechos denunciados no permiten descartar de plano la posible comisión de ilícitos, debiendo ponderarse elementos de prueba previamente para su desestimación”, dijo la Cámara Federal de Casación Penal mediante comunicado publicado en el sitio web oficial de la Justicia.

La decisión de la Cámara revierte el fallo de una Corte de apelaciones argentina de segunda instancia, que desestimó en marzo del año pasado la denuncia contra Cristina Fernández, que gobernó el país entre 2007 y 2015, y otros funcionarios.

Tras denunciar a la ex mandataria, el fiscal Nisman fue encontrado en el baño de su casa con un disparo en la cabeza.

En medio de acusaciones cruzadas entre defensores y detractores de la ex presidenta Fernández, que involucran a agentes de inteligencia, aún no se sabe si Nisman se suicidó o fue asesinado.

El fiscal, que investigó durante más de una década el ataque contra la sede de la mutual judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994, sostenía que el Gobierno de Fernández buscó encubrir a los acusados iraníes a cambio de profundizar las relaciones comerciales con la república islámica de Irán.

Fernández y algunos de sus funcionarios argumentaron que la ex mandataria no cometió ningún delito y que no hay pruebas para inculparla, y acusaron a espías locales, con quienes Nisman guardaba contacto, de participar en la muerte del fiscal.