Ontario 2016

Ontario, la provincia más populosa en Canadá con aproximadamente 14 millones de habitantes, tuvo sus hechos importantes a destacar que ocurrieron en el 2016 y que involucraron no solo a diferentes niveles de gobierno e instituciones, sino también a la población.

El año 2016 comenzó donde dejó 2015, con el gobierno liberal corriendo para cumplir con su plazo de reasentar 25.000 refugiados sirios en Canadá. El ministro de Inmigración John McCallum dio la bienvenida a algunos de ellos en Toronto el 29 de febrero, el día en que finalmente el gobierno alcanzó su meta. A finales de 2016, más de 30.000 sirios fueron reasentados en Canadá. © CBC

Para Sandra Farías, periodista de Radio Voces Latinas, de Toronto, el evento central del año que marcó a Ontario y por supuesto a Toronto fue la llegada de miles de refugiados sirios. Hubo dos grupos, uno de 1 800 sirios que fueron trasladados a 6 albergues estatales destinados a ese efecto en la ciudad de Toronto. Luego un segundo grupo de 2 200 que recibieron ayuda de sponsors privados.

Sandra Farías señala que ayudarles a integrase fue un trabajo intenso.

“No solamente por el desafío en el tema social. Implicaba que muchos de estos refugiados llegaban además de campos de refugiados donde habían vivido en condiciones muy precarias, no habían tenido servicios de salud durante mucho tiempo. Más de 600 de ellos tuvieron que recibir tratamientos dentales debido a su salud complicada, sobre todo la de los niños que llegaron”.

Sandra Farías destaca el apoyo solidario y la movilización de la población, hubo mayor concientización de lo que pasaba en Siria, dice, se sintió muy fuerte en Toronto en los primeros meses del año.

“Y los desafíos fueron muy importantes para poder acomodar a tanta gente”.

La llegada del nuevo gobierno liberal, a diferencia de la administración anterior, le devolvió a Canadá su lugar en el mundo, al hacer posible de acoger y creer que era posible hacerlo, a los miles de refugiados sirios, es algo que destaca la periodista de Toronto.

Los bancos de comida

No dieron abasto este año 2016 . No solo por los refugiados sino porque cierta parte de la población de Toronto vive con ingresos que no le permiten llegar a fin de mes. Ya sea porque trabajan a tiempo parcial, o porque son familias con hijos, que aunque tienen trabajo y vivienda, no pueden vivir bien con el salario mínimo.

“Si bien el gobierno liberal ha hecho bastante este año para levantar un poco a la clase media a través del aumento de los fondos para las familias con niños, la reducción de impuestos para la clase media, aun así los bancos de comida en Ontario tienen alrededor de 300 000 personas que usan los bancos de comida cada mes.”

El precio de las casas en Toronto

Al igual que Vancouver, los precios alcanzaron niveles históricos hacia arriba.

“Muchos inversionistas extranjeros vienen a comprar propiedades como una manera de inversión. El gobierno de Ontario trató de frenarlos al final del año aplicando restricciones para que a los compradores extranjeros no les sea tan fácil poder adquirir viviendas en Toronto”.

Ese problema continuará y podrá agravarse por el endeudamiento y las dificultades de los canadienses para acceder a la vivienda.

Las buenas noticias

También ocurrieron buenas noticias. Para la periodista de Radio Voces Latinas fue muy importante el tema del tránsito, debido a que Toronto sufre de una congestión terrible. Ella señala dos puntos importantes:

“La bicisenda. Se construyó una vía exclusiva para ciclistas en una arteria principal de Toronto, incluyendo la seguridad vial, que era la preocupación central debido a los accidentes causados por la congestión de tránsito. También hay proyectos que se concretizarán en el futuro, entre 2018-2020. Se construirá un tren urbano que unirá el este con el este de la ciudad, lo que permitirá descongestionar todo lo que es el centro cercano al lago”.

Algunas perspectivas para 2017

-Nuevamente el problema de la vivienda será fundamental, sobre todo esta vez para los refugiados. Porque muchas de las familias dejarán de recibir la ayuda social completa que les permitía pagar barato un alquiler de dos-tres dormitorios. El desafío será también de entrar al mercado laboral sin tener todavía el idioma inglés, lo que los llevará a obtener trabajos precarios, dice Farías.

-A partir del 1 de enero, y por primera vez en Canadá, los restaurantes en la provincia de Ontario estarán obligados de incluir en sus menús la cantidad de calorías de cada plato.

Existe una epidemia de obesidad lo que aumenta mucho el gasto en salud y la alimentación se convirtió en un tema crítico para combatirla, dice Farías.

También Ontario piensa combatir este problema en las escuelas, eliminando de los comedores escolares el acceso a la comida chatarra. Y hay que aprovechar la cultura de lo local, de la alimentación sana con frutas y verduras locales para poder nutrir a los comedores escolares con estos alimentos.

Sandra Farías, periodista de Radio Voces Latinas, en Toronto

Esto y mucho más en la conversación de Sandra Farías, periodista de Radio Voces Latinas, con Radio Canadá Internacional.