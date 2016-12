Es la eterna tradición, que regresa cada mes de enero: las resoluciones de año nuevo. El psicólogo Pierre Faubert sugiere evitar las generalidades en nuestras resoluciones, y sobre todo pasar a través de un verdadero momento de introspección antes de fijarse cualquier meta.

Las resoluciones de Año Nuevo, “es simbólico”, dice Pierre Faubert. “Podríamos hacerlo en cualquier momento del año, pero bueno, nos decimos que tal vez nos vamos a renovar. Y ¿por qué nos renovamos? Porque no queremos mucho lo que vemos. ”

Pierre Faubert, sicólogo © Radio Canadá

El sicólogo reconoce que la transición de un año a otro es fundamental, ya que es una oportunidad para hacer balances e invita a todos a hacer una revisión a fondo de uno mismo.

“La mayoría de las resoluciones se refieren a comer mejor, dejar de fumar o beber, pero se nos olvida lo básico: ¿qué está sucediendo con uno mismo? Si no me conozco a mí mismo, no puedo tomar ninguna decisión beneficiosa para mí. ”

Por lo tanto, se trata de tomar un momento para uno mismo, como meditar o caminar, pero evitando las distracciones como la música y los auriculares, por ejemplo. “Es difícil, no nos proporcionamos las condiciones que garanticen que uno pueda profundizar sobre en sí mismo. Cuando viajo por 15 minutos, ¿acaso no me puedo dar por lo menos 10 minutos de un poco de silencio? Es mi propia voz la que quiero oír”.

“Resolución contiene la palabra solución, pero ¿es una solución de qué? Si no hay un “qué” es que no hay solución. Y eso necesita un esfuerzo de introspección. ”

Por último, para una resolución que funcione, necesitamos algo “pequeño y preciso”, argumenta Pierre Faubert, de lo contrario es posible que no alcance su objetivo y caiga en la subestimación. “La pérdida de peso, por ejemplo, es muy impreciso. Es una generalización. ”

“No podemos tampoco esperar resultados inmediatos. Se necesita paciencia y humildad. ”

Radio Canadá