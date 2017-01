El nuevo Congreso de Estados Unidos se reúne este martes

El nuevo Congreso estadounidense, elegido el 8 de noviembre pasado, se reúne este martes con un programa de anulación de una parte de las reformas del demócrata Barack Obama en lo que respecta a la salud, la finanza y el medioambiente, a lo cual se le suma la confirmación de las nominaciones del gobierno Trump.

Según un sondeo Gallup publicado el lunes, el republicano Donald Trump entrará oficialmente en función el 20 de enero próximo, con cerca de la mitad de los estadounidenses que desconfían en su capacidad para manejar una crisis internacional, en la utilización de la fuerza militar de una forma apropiada o en impedir una falta de ética en el seno de su administración.

Desde ayer, las grandes figuras políticas demócratas previnieron que van a ejercer una vigorsa oposición y no dejarán desmantelar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act), también conocida como Obamacare. Esta emblemática reforma de los seguros médicos de la presidencia de Barack Obama, tiene como objetivo la protección de las personas que no tienen seguro médico u ofrecer una mejor protección para los que tienen una mala cobertura.

Obama tiene prevista para este miércoles una reunión con los congresistas demócratas para hablar de la estrategia que se debe adoptar para contrarrestar los ataques republicanos contra la Obamacare.

Nanci Pelosy, presidenta de los demócratas en la Cámara de Representantes, y Sten Hoyer anunciaron a la prensa el lanzamiento de una campaña de movilización en favor de la Obamacare, que pondrá el acento en las repercusiones de su anulación para los estadounidenses.

De hecho, los republicanos, cuyo proyecto de ley en este campo no se conoce todavía, no deberían suprimir completamente la Obamacare, como Donald Trump lo dejó entender después de un encuentro con Barack Obama poco tiempo después de su elección.

Edificio del Congreso estadounidense. © AFP / Tim Sloan

Algunas disposiciones serán mantenidas y otras serán teóricamente suprimidas, pero dentro de dos o tres años. El futuro vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se debe reunir este miércoles con los congresistas republicanos para discutir sobre la Obamacare, informa el sitio Político.

Además de la anulación de la ley sobre la salud, los republicanos desean revisar completamente o en parte, la legislación que limita las emisiones de gases con efecto invernadero, presentados como responsables del recalentamiento climático. Los republicanos quieren revisar también las limitaciones impuestas al mundo bancario después de la crisis financiera de 2008 que puso de rodillas a Wall Street.

El Senado por su parte, deberá votar para confirmar las nominaciones de Donald Trump para constituir su gobierno y la alta función pública estadounidense.

El senador republicano John McCain advirtió ya que Rex Tillerson, ex presidente y director general de Exxon Mobil antes de ser designado por Donald Trump como jefe de la diplomacia estadounidense, deberá explicar su relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que McCain califica de bandido y asesino.

El futuro Secretario de Estado, que pasó lo esencial de su carrera en el seno de la gran multinacional petrolera, tiene relaciones de negocios con Rusia y se opuso a las sanciones contra este país, cuando Rusia anexó a Crimea.

Los demócratas deberán mostrar su inconformidad con la nominación del ultra conservador Jeff Sessions al cargo de Secretario de Justicia, debido en particular a su posición sobre la inmigración.

Los debates serán seguramente acalorados pero como los republicanos son mayoritarios en ambas cámaras, todas las nominaciones deberían terminar por ser aprobadas.

Radio Canadá/Reuters