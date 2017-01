Una radio francófona donde reinan los acentos

Escuche Es difícil escuchar acentos en los medios de comunicación canadienses. Las lenguas oficiales del país se hablan de la mejor manera posible en la radio y la televisión y los acentos –sobre todo cuando son muy marcados- no siempre encuentran un nido en el que poder mantenerse, profesionalmente hablando.

Aunque muchos no lo sepan –o no se den cuenta- los acentos de quienes no nacieron aquí o quienes no llegaron muy jóvenes a las tierras canadienses no se ven mucho ni en los informativos, ni en las novelas, ni en los programas de variedades.

Radio 2 es el nuevo proyecto de Juan Pablo Jaimes que permitirá a los inmigrantes con acento realizar programas de radio en francés y en tierras francófonas canadienses.

Martín Movilla habló con él sobre el valor que esto tiene en una sociedad de acogida y cómo esta radio puede convertirse también en una forma de acercar el francés a los nuevos inmigrantes.