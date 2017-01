Mientras que los hispanohablantes de otros países latinoamericanos continúan cruzando México para ingresar a los Estados Unidos, un número cada vez mayor de mexicanos está encontrando un buen trabajo en su país.

De acuerdo con la retórica electoral de Donald Trump, México exporta criminales y violadores. Ahora el presidente electo está pidiendo un impuesto de frontera sobre las exportaciones de vehículos de General Motors de fabricación mexicana.

En opinión de Trump, el vecino del sur representa una amenaza, ya sea de los emigrantes que atraviesan la frontera para competir por empleos en los Estados Unidos o por trabajadores de baja remuneración que atraen empleos de fábrica a México.

Pero eso no es lo que dicen los expertos, especialmente en lo referente a Canadá.

Cada vez hay más pruebas de que México y Canadá son los socios comerciales ideales y que las empresas canadienses se beneficiarán abriendo puertas, no construyendo muros.

En un nuevo tuit contra la empresa estadounidense, el presidente electo Donald Trump amenazó el martes con aplicar un impuesto a General Motors por importar autos compactos a Estados Unidos desde México.

Trump tuiteó que GM envía los Cruze fabricados en México a Estados Unidos libres de impuestos. Dijo a GM que fabrique los autos en Estados Unidos “¡o pague un gran impuesto en la frontera!”

GM respondió que fabrica la amplia mayoría de los compactos Chevrolet Cruze en Lordstown, Ohio, cerca de Cleveland.

De su lado, la empresa Ford, anunció que cancelaría una planta automotriz mexicana de US $ 1.600 millones y que expandiría sus operaciones en Michigan para construir eléctricos e híbridos.

Oportunidad comercial

Esta sucursal de Scotiabank en el área de Polanco de la Ciudad de México es una de las más de 800 sucursales en el país, donde el banco con sede en Toronto tiene cerca de tres millones de clientes. © (Don Pittis / CBC)

Con tal reacción, uno podría verse tentado de sugerir que el primer ministro Justin Trudeau siga el juego y pida que los coches vendidos en Canadá se hagan en Canadá, analiza Don Pittis, experto en las páginas de negocios del difusor público CBC.

Pero en el caso de México, dice, hay una mejor manera.

Aunque Estados Unidos con su legislación sobre el derecho al trabajo podrían tratar de competir con México por empleos de bajos salarios, eso sería mucho más difícil para Canadá.

Y a pesar de la visión estereotipada de muchos canadienses, México es mucho más que una economía de bajos salarios.

Manifestantes del campo marchan por el bulevar principal de la Ciudad de México, pasando por los edificios de la bolsa de valores, mostrando dos lados de un país en transición. © (Don Pittis / CBC)

Los mercados artesanales en las vacaciones en la playa pueden perpetuar una imagen caricatural del país, pero una visita a la vibrante y brillante ciudad de México, que está experimentando un auge de la construcción a largo plazo, ofrece una visión muy diferente.

Un nuevo informe del Conference Board de Canadá encargado por HSBC afirma que México y Canadá pueden ser socios ideales para el comercio y la inversión.

El informe ve señales claras de que México está al borde de una transición económica que sólo beneficiará a las empresas canadienses que se involucran.

México, segundo socio comercial de EE. UU.

Pocos días antes del nuevo año, llegó la noticia de que México había desplazado a Canadá como el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos.

La razón por la que las empresas de los Estados Unidos quieren ir a México es que el país se ha convertido en un centro manufacturero global, teniendo acuerdos de libre comercio con más países que cualquier otro.

La edad promedio de los mexicanos es de 28, comparada con 42 en Canadá, pero la explosión de la población ha terminado. Una disminución de la tasa de natalidad mexicana y el aumento de las perspectivas de empleo están llevando a lo que el Boston Consulting Group describe como un inminente “dividendo demográfico”.

“Esencialmente, México podría beneficiarse de un auge económico similar al que experimentaron Canadá y los Estados Unidos en la década de 1970, cuando la ola de baby boomers entró en la fuerza de trabajo”, dice el informe de la Conference Board. “Como resultado, millones de hogares mexicanos se unirán a la clase media en los próximos años, lo que probablemente impulsará un fuerte crecimiento en el gasto del consumidor”.

México es mucho menos vulnerable a los choques externos que durante las crisis económicas anteriores, como la Crisis del Tequila a mediados de los años noventa.

Según un informe reciente del grupo de reflexión de los países ricos, la OCDE, la mayor parte del crecimiento mexicano se está creando en el país, ya que la gente común se esfuerza por obtener bienes y servicios al que los canadienses están acostumbrados.

“La demanda interna sigue siendo el principal motor de la actividad económica, respaldada por reformas estructurales recientes que han reducido los precios a los consumidores, especialmente en los servicios de electricidad y telecomunicaciones”, dice la previsión económica de noviembre de la OCDE para el país.

Como Robert Gordon señaló en su reciente libro, The Rise and Fall of American Growth, la adopción única de la tecnología moderna puede crear una dramática transición económica.

Las empresas canadienses ya han comenzado a ofrecer su experiencia, en especial el Scotiabank, con más de 800 sucursales bancarias, en un país que espera que el Fondo Monetario Internacional sobrepase a los Estados Unidos y Canadá.

Pero a medida que los mexicanos exploran las ventajas de la clase media, los bienes de consumo y una amplia variedad de alimentos internacionales, hay muchas más oportunidades para las empresas canadienses, dice el informe de Conference Board.

Ningún país está a salvo de la corrupción y el crimen organizado

El futuro de ningún país es perfectamente seguro. La desigualdad, la corrupción y el crimen organizado hacen que la gente se sienta insegura y sea malo para los negocios legales.

Hay indicios de una reacción en las próximas elecciones, ya que Andrés Manuel López Obrador se postula como presidente, prometiendo erradicar la corrupción y el “poder de la mafia” y traer un cambio real al país.

Parece inevitable que el cambio está llegando a México y Canadá tiene mucho que ofrecer, desde educación y tecnología hasta servicios y estrategias sociales, pasando por productos manufacturados especializados y alimentos de alta calidad.

Los ataques de Trump contra México han dañado el orgullo del país, y el presidente electo desagrada tanto que su imagen fue usada como piñata durante las fiestas navideñas. Las empresas canadienses pueden ganar respeto, y quizás oportunidad, presentando simplemente una cara amistosa y comprensiva.

