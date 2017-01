El Museo Británico honra a un artista canadiense de la nación Siksika

Llama a la reflexión el tipo de materiales utilizados, el blanco a base de aceite, junto con el polvo de carbón y cómo él incorpora eso para hablar de los problemas contemporáneos que enfrentan los Pies Negros.

Adrian Stimson en la provincia de Alberta © CBC

Los Siksikas, también llamados Pies Negros son una tribu de la provincia de Alberta. Ella es parte de la Confederación Blackfoot que también incluye la Nación Kainai. Desde el siglo XIX, viven principalmente en la Reserva India Siksika 146.

La nación cuenta con más de 6.500 miembros registrados de los cuales más de 3.700 viven en la reserva.

Adrian Stimson pertenece a la nación Siksika, es artista y dos de sus pinturas están expuestas en uno de los museos más prestigiosos del mundo.

El Museo Británico compró una de sus pinturas el año pasado, y él recientemente donó otra. El arte de Stimson es polémico como lo es su decisión de hacer que su trabajo se muestre en el museo.

El British Museum de Londres, Inglaterra, descubre una pintura que fue donada por Adrian Stimson de la nación Siksika. © CBC

En el famoso British Museum de Londres, Inglaterra, el agente de arte Calvin Redlick retira la cubierta de plástico para revelar una pintura que fue donada.

La obra se llama Evento tres, un trabajo en negro, blanco, gris, con un bisonte yuxtapuesto con altísimos ascensores modernos de granos que salpican las Praderas.

El artista, Adrian Stimson de la Nación Siksika también está presente. Su nombre indígena es Little Brown Boy Heavy Shield.

“Es un momento un poco surrealista como artista, artista contemporáneo pies negro, ver mi trabajo que está en el mismo espacio junto a otros elementos históricos“.

El Evento tres es uno de una serie.

Evento dos fue comprado el año pasado por el museo británico. Muestra un bisonte madre y el bebé que se divierten en la nieve y una torre de perforación de petróleo en el fondo.

La yuxtaposición del bisonte, que tiene gran importancia para la cultura Pies Negra, junto con la industria moderna, a pesar de la referencia social, es arte, dice Stimson.

“En tanto que activista social son sólo referencias sutiles a esas industrias“.

El primero de la serie, Evento Uno, está en una colección privada. Muestra un bisonte también y un oleoducto que atraviesa el paisaje en el fondo.

“Es una serie de pinturas que hice para ilustrar la historia de extracción de recursos, el efecto que tiene sobre las poblaciones indígenas, en particular aquí en las llanuras”, dijo Stimson.

Enfermo y cansado, una instalación sobre escuelas residenciales en Canadá © Cortesía ed Adrian Stimson

Los temas ambientales y sociales son un tema que atraviesa gran parte del trabajo de Stimson, que va más allá de la pintura.

Una de sus piezas más conocidas es una instalación inquietante sobre las escuelas residenciales llamada Enfermo y Cansado que utiliza una vieja cama desechada y oxidada de la escuela a la cual él y su difunto padre asistieron.

“No es para hacer un cliché, pero ha sido un proceso de curación, siempre he encontrado que el arte es salvador de una manera para mí, me permite expresarme de una manera que a veces las palabras no pueden“.

Los métodos y mensajes de Stimson han impresionado al Museo Británico lo suficiente como para colgar dos de sus obras en su Colección de Indígenas de las Llanuras.

Amber Lincoln es Conservadora de las Américas en el Museo Británico.

“Llama a la reflexión el tipo de materiales utilizados, el blanco a base de aceite, junto con el polvo de carbón y cómo él incorpora eso para hablar de los problemas contemporáneos que enfrentan los Pies Negros “.

Hay una cierta controversia en exhibir el arte indígena en lugares como el museo británico porque históricamente, artefactos sagrados de las primeras naciones y su arte fueron a menudo robados por los colonizadores.

Sin embargo, Stimson dice que la relación de hoy es de respeto mutuo.

“Nos han invitado muchas veces a revisar la colección, a dar consejos sobre la colección, la repatriación es algo que estamos discutiendo”.

Su alter ego, “Buffalo Boy”

Buffalo Boy es un elemento clave en el arte de performance de Adrian Stimson, un habitual en el festival anual Burning Man en Nevada. El personaje cambia constantemente de identidades – de bailarín Pow Wow a chamán a vaquero gay. © (Adrian Stimson)

Stimson también utiliza su trabajo para explorar el colonialismo y los estereotipos construidos sobre los pueblos y culturas aborígenes.

Él ha estado comentando sobre esos temas durante años a través del personaje camaleón llamado “Buffalo Boy” que ha hecho numerosas apariciones en el festival Burning Man en Nevada.

Recientemente el artista se trasladó de Saskatoon a su casa ancestral al sur de Alberta y está trabajando en la creación de un estudio solar y eólico.

Él llama a la iniciativa una forma de “activismo” ambiental.

“La extracción de petróleo, la extracción de potasa, incluso la agricultura – ha afectado el paisaje y nuestra forma de vida de los pies negros”.

Evento dos muestra un bisonte madre y su bebé jugando en la nieve y una torre de perforación de petróleo en el fondo © Cortesía drian Stimson

Adrian Stimson es un artista multidisciplinario de la Nación Siksika (pies negros) del sur de Alberta. Posee una licenciatura en Bellas Artes con honores del Alberta College of Art & Design y una maestría en Bellas Artes de la Universidad de Saskatchewan.

Su obra explora las nociones de castigo, la identidad y la reescritura de la historia poscolonial.

Actualmente enseña en la Universidad de Saskatchewan. En el 2003, fue galardonado con la Medalla del Jubileo de la Reina Isabel II y con la Alberta Centennial Medal en 2005 por su trabajo por los derechos humanos y por la diversidad.

Adrian Stimson trasladó recientemente su estudio de arte hacia su hogar de infancia en la primera nación Siksika en el sur de Alberta.

RCI/Evelyne Asselin – CBC/Internet