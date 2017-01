Neurólogo crea programa especial para tratar la epilepsia en Canadá

La resonancia magnética ha avanzado muchísimo y ahora con los nuevos aparatos podemos identificar lesiones que 20 años antes no las podíamos ver

-Dr. José Téllez-Zenteno, profesor de medicina en la Universidad de Saskatchewan

Se especializó en neurología en México y decidió hacer un posgrado en epilepsia. Eso lo trajo a Canadá. En poco tiempo, junto a otros colegas, le dio a la provincia de Saskatchewan algo que ésta no tenía. La cirugía de epilepsia. Su experiencia lo llevó hasta Tayikistán. Y le gustaría que su país de origen acceda también a los últimos adelantos para curar esa enfermedad.

México es un país gigantesco que tiene muchos más millones de habitantes que Canadá y necesita muchos más programas de epilepsia serios.

La pintura es del artista mexicano Eduardo Urbano Merino y fue presentada el 26 de marzo durante la celebración del día púrpura por el Programa de Epilepsia de Saskatchewan. La pintura es una pieza de arte contemporáneo que representa al paciente antes-después de la *cirugía de epilepsia* © Royal University Hospital In Saskatoon

Hablar de epilepsia no es algo sencillo, por el estigma que la rodea, aunque sea una de las más comunes enfermedades neurológicas en el mundo. Más de 50 millones de personas en el mundo la padecen. Hasta hace muy poco tiempo no existía la cirugía. Un 30% de los pacientes que la sufren, los medicamentos no les hacen efecto. Pero hay nuevas tecnologías y conocimientos que dan esperanzas a pacientes con esa enfermedad.

El Dr. José Téllez-Zenteno, un especialista de la epilepsia, dice que la epilepsia está presente en Canadá en un 1% de la población. Se trata de una enfermedad que provoca en los pacientes crisis convulsivas recurrentes.

Hay diferentes tipos de crisis convulsivas, indica el profesional, pero las que más conoce la gente son las crisis generalizadas, aunque también están las crisis parciales complejas.

Quién puede desarrollar epilepsia.

La epilepsia afecta a unas 10.000 personas en Saskatchewan. El Dr. José Tellez-Zenteno fue galardonado con la Mudjatik Thyssen Mining Professorship en Neurociencias por investigar esta devastadora condición.

“En 50% de los casos puede existir una causa directa como un trauma, crisis febriles durante la infancia, antecedentes de hipoxia durante el nacimiento, a veces pueden ser infecciones en el cerebro, que son factores de riesgo para desarrollar epilepsia, pero en muchos casos no hay ningún factor directo relacionado con el desarrollo de crisis y aun así el paciente tiene epilepsia”.

¿Cómo diagnostica una epilepsia?

“La epilepsia se diagnostica primero con la historia clínica y luego ayuda el electroencefalograma, una prueba donde ponemos electrodos en la cabeza del paciente y podemos saber que tiene epilepsia. Y en estos días el uso de la resonancia magnética es muy importante porque permite identificar lesiones que pueden estar relacionadas con las crisis”.

El Dr. Téllez-Zenteno no duda que existe una gran evolución del conocimiento y tratamiento de la enfermedad desde que realizaba sus estudios en México en los 90 hasta su llegada a Canadá en 2003 y su trabajo actual en Canadá.

¿Cómo evolucionó el conocimiento sobre la epilepsia?

“Ha habido muchos avances. Yo vine a trabajar a Saskatchewan en el 2007 y con un grupo de especialistas creamos un programa de epilepsia para la provincia de Saskatchewan, que no estaba disponible anteriormente”.

Quizás uno de los avances más importantes y que le hemos ofrecido a la gente de Saskatchewan desde el 2007 es la cirugía de epilepsia.

“Hay muchos pacientes que tienen epilepsia en una parte específica del cerebro. Estos pacientes se pueden operar y les puede ir muy bien, las crisis se pueden curar. Entonces desde que yo empecé a hacer mi especialidad en neurología, acá y en todo el mundo existe un gran boom por la cirugía de epilepsia. Y esta es una de las aportaciones que hemos hecho en Saskatchewan donde se creó el programa y donde hemos operado a unos cien pacientes en la provincia en los últimos 10 años”.

Los intratables

30% de los pacientes no pueden ser controlados con medicamentos. A ese grupo se le llama epilepsia intratable.

“Esos pacientes, a veces van a requerir el uso de varios medicamentos, combinación de varios, algunos serán candidatos para la cirugía de epilepsia. Otros serán candidatos para el uso de nuevas tecnologías como estimulación vagal o intracraneal, pero ese ese el grupo que tiene mayor carga para el sistema de salud porque tienen crisis frecuentes y no son fáciles de parar con los medicamentos”.

El estigma social

Desafortunadamente el estigma con la epilepsia continúa en Canadá y el mundo, dice el Dr. Téllez-Zenteno. Para él las explicaciones son múltiples. Una tiene que ver con el momento en que una persona tiene una crisis de epilepsia y que puede ocurrir frente a la familia o ante los colegas del trabajo.

“También hay muy poca educación, no solo en la población canadiense sino a nivel mundial, de lo que es la enfermedad, de que se puede curar. Por alguna razón los pacientes se mantienen en silencio. No participan mucho en los medios, no se explica la enfermedad. Entonces creo que parte es la falta de educación”.

Otro factor a tomar en cuenta, es que esos pacientes no pueden trabajar porque están en discapacidad y los discrimina la sociedad. Son diferentes factores que hacen que tenga mucho estigma la enfermedad, aun en Canadá”.

Epilepsia: 80% de los que la padecen viven en un país del tercer mundo

Es un dato que sorprende mucho.

“En el caso específico de Latinoamérica, tiene mayor prevalencia e incidencia de epilepsia comparada con países desarrollados como Canadá. Las razones pueden ser diversas. Todavía en Latinoamérica existen muchas infecciones como la cisticercosis, entonces muchísimos casos de epilepsia se relacionan con la infección, algunas otras enfermedades parasitarias, por ejemplo en África, encontramos entonces una gran proporción de casos en países en desarrollo porque todavía hay muchas infecciones que no se tratan correctamente”.

En países como Canadá, la realidad es diferente, dice el Dr. Téllez-Zenteno por los estrictos controles de salud que hay en este y otros países desarrollados.

El banco de cerebros en Saskatchewan

Es el primer banco de cerebros de epilepsia en Canadá.

Es de suma importancia por sus implicaciones.

“Cuando evaluamos un paciente que es candidato a cirugía se lo presenta al cirujano después. El cirujano lo opera y el día en que remueven ese tejido nosotros lo esperamos en el quirófano y lo llevamos inmediatamente con el patólogo quien toma una porción para que sea estudiada y la otra porción la guardamos en un refrigerador para estudios de investigación en el futuro”.

Hasta hoy cuentan ya con 18 muestras aunque todavía no con los resultados que les proveerán los análisis.

El Dr. Téllez-Zenteno está trabajando también con la Organización Mundial de la Salud y la Liga Internacional contra la Epilepsia para establecer un programa médico para los epilépticos en Tayikistán. Y no se olvida de México.

“En México, porque colaboro con mis colegas, sé que hay muy pocos programas de cirugía de epilepsia. Es un país gigantesco que tiene muchos más millones de habitantes que Canadá y necesitan muchos más programas. He viajado mucho a México a dar pláticas, he colaborado con alguna gente en México, siempre me he mantenido conectado y creo que sí, hace falta abrir más programas de epilepsia serios en México”.

Esto y mucho más en la conversación que mantuvo el Dr. Téllez-Zenteno, profesor de medicina en la Universidad de Saskatchewan, experto en epilepsia, con Radio Canadá Internacional.