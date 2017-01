Un polémico empresario aspira a ser el Donald Trump canadiense

El polémico personaje de los negocios y la farándula televisiva, el canadiense Kevin O’Leary, anunció que buscará el liderazgo del Partido Conservador de Canadá, dirigido hasta hace poco por el ex primer ministro Stephen Harper, derrotado en las urnas en la última elección federal canadiense de octubre de 2015.

Actualmente, el partido de los conservadores canadienses se encuentra bajo la dirección temporal de la diputada Rona Ambrose, mientras se lleva adelante el proceso para elegir al sucesor de Harper.

Kevin O’Leary aclaró que buscará la jefatura de los conservadores solamente cuando haya menos aspirantes en la carrera a ese liderazgo, que a la hora actual supera la docena de candidatos.

El nuevo aspirante, que al igual que Trump participó en programas de telerealidad, ha estado trabajando con miras a su postulación desde hace meses. Ante un grupo de adinerados canadienses en Florida, O’Leary dijo que se inscribiría en la carrera por el puesto.

Aunque no es un candidato al 100 %, O’Leary se va acercando paulatinamente a la línea de partida, anunciando que ingresará a la carrera cuando el momento sea el más adecuado, que será cuando haya menos de trece candidatos en la carrera.

Su argumento es que, con tanta gente buscando la jefatura de los conservadores, cada candidato tiene muy poco tiempo como para poder explicar claramente sus posiciones en los debates por el cargo.

Por otro lado, la próxima semana los candidatos se enfrentarán en la ciudad de Quebec, en un debate en lengua francesa, una lengua que no todos los candidatos manejan. Entre ellos el propio O’Leary, que no es bilingüe y que se escuda argumentando que aunque no habla francés, él habla el lenguaje de los negocios. Él dice que no le preocupa demasiado el no poder comunicarse con los más de siete millones de canadienses cuya lengua maternal es el francés.

O’Leary estableció en diciembre de 2016 un comité exploratorio sobre su eventual candidatura a la cabeza de los conservadores. Ese comité deberá presentarle un informe próximamente sobre las posibilidades que tiene este hombre de negocios, nacido en Montreal, de ser elegido como el nuevo capitán de la derecha canadiense.

Mientras espera los resultados de esos sondeos, O’Leary ha estado en contacto con un grupo de adinerados canadienses que tienen los recursos como para escapar del invierno canadiense y refugiarse en el cálido clima de La Florida, en Estados Unidos.

Según algunas fuentes, O’Leary haría su ingreso oficial en la campaña al liderazgo conservador el próximo 19 de enero, justo un día antes de la inauguración del mandato presidencial del ricacho estadounidense Donald Trump.

Aunque O’Leary negó la fecha en cuestión, él admitió que se reunió con los adinerados canadienses, no para pedirles fondos, sino para escuchar sus perspectivas.

Este candidato se compró una tarjeta de miembro del Partido Conservador canadiense hace menos de un año. En su hipotética trayectoria, O’Leary se enfrentará a candidatos que tienen una larga presencia en este partido, que no solo han estado ganando el apoyo de los miembros del partido, sino que también ya han denunciado las pretensiones del émulo canadiense de Trump.

La ex ministra federal Lisa Raitt, otra candidata a la dirección conservadora, acusó a Kevin O’Leary de practicar un populismo irresponsable, de utilizar las tácticas del ricacho Donald Trump y que su presencia a la cabeza del Partido Conservador canadiense eliminaría cualquier posibilidad de que los conservadores puedan regresar un día al poder en Canadá.