“Trump va a revertir la piedra angular de la política exterior estadounidense” según Stephen Harper

El ex primer ministro canadiense Stephen Harper dice que ve de manera positiva la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque reconoce que las elecciones estadounidenses causan una gran incertidumbre.

“Creo que si miran alrededor del mundo, la gran tendencia es inconfundible: hay una creciente incertidumbre política, especialmente en lugares donde solíamos pensarlos como los más políticamente estables del mundo”, dijo Harper en un discurso de 25 minutos pronunciado en Nueva Delhi ante el Observer Research Foundation, un foro de investigación sobre políticas con sede en la India.

John Paul Tasker , periodista del difusor público CBC /Radio Canadá destaca que se trató de uno de los primeros discursos del ex premier sobre política exterior desde que dejó el cargo hace más de un año.

El ex primer ministro fue invitado a hablar en la conferencia anual sobre geopolítica, junto con otros expertos extranjeros y de seguridad, para discutir el futuro del multilateralismo en un mundo post-Trump.

Dijo que la promesa de Trump de ser más “transaccional” y aislacionista en su enfoque de los asuntos mundiales podría conducir a una “política exterior mucho más estable”.

“Fui primer ministro durante 10 años, conocí de cerca la política exterior de Estados Unidos balancearse de un lado a otro según las tendencias globales. El modelo de Trump podría evitar tanto la tendencia de Estados Unidos a sobreestimar sus capacidades, como en otra época, a exagerar sus limitaciones”.

Harper dijo que aunque Trump no ha sido específico, se pueden ver las “grandes líneas” de cómo va a cambiar las posiciones en EE.UU establecidas desde hace mucho, en particular su enfoque más conflictivo hacia China.

“Trump va a revertir la piedra angular de la política exterior estadounidense. Va a rechazar y revertir la idea de que Estados Unidos tiene una responsabilidad excesiva por los asuntos mundiales y los Estados Unidos dejarán de ver el ascenso de China como esencialmente benigno”.

-Stephen Harper, ex primer ministro canadiense

Muerte de los grandes acuerdos comerciales

Harper dijo que Trump está reflejando simplemente el estado de ánimo de sus votantes adoptando una postura más fuerte contra China, con la cual los Estados Unidos tienen importantes desequilibrios comerciales, señaló.

El ex primer ministro piensa que los grandes acuerdos comerciales multilaterales están “muertos”.

Dijo que la posición de Trump en el Acuerdo Transpacífico (TPP) es clara respecto a que el pacto comercial de 12 países -que Harper negoció- no verá la luz del día.

“Puede que les sorprenda saber que no soy totalmente indiferente al punto de vista del señor Trump sobre esto. No estoy completamente seguro de a dónde va, pero … lo que comparto en común con el señor Trump es que he negociado realmente acuerdos. ”

Trump, al oponerse al TPP, simplemente refleja la ansiedad de los votantes estadounidenses que no resultaron adecuadamente “beneficiados”, dijo Harper, a diferencia de los canadienses que apoyaban ampliamente el impulso de su gobierno para canalizar más acuerdos de libre comercio porque existía una creencia generalizada de que se beneficiarían de esas medidas políticas.

“Siempre tenemos que recordar, como líderes mundiales, que somos responsables ante la gente común y explicarles cómo – lo que estamos haciendo – está impactando y mejorando sus vidas, porque si no lo hacemos, nos encontramos con problemas”.