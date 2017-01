El muro de Trump visto desde México

Este pasado miércoles el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto para construir un muro en la frontera con México, que tiene una extensión de 3,200 kilómetros.

Poco después insistió en que México deberá pagar el “100 por ciento” de los costos del muro, cuya construcción afirmó que comenzará en meses.

Por su parte, México ha reiterado que de ninguna manera pagará por ese muro, una pretensión del magnate estadounidense.

El presidente estadounidense Donald Trump © (Carlos Barria / Reuters)

Trump también dictó medidas contra las ciudades que protegen a inmigrantes sin documentos.

Este jueves los presidentes de México y Estados Unidos acordaron la cancelación de un encuentro programado para la próxima semana en Washington, luego de comentarios encontrados sobre el plan de Donald Trump de construir un muro entre ambos países.

El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto anunció que no asistiría al encuentro después de las declaraciones de Trump que sostuvo que si México no está dispuesto a pagar por el muro no deberían reunirse.

Muro entre México y Estados Unidos © ICI Radio-Canada

La reacción de la población mexicana es una mezcla de la indignación y zozobra, dice Itzam Pineda, profesor de Antropología en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

“Se viene sobre México una oleada reaccionaria desde Estados Unidos”, explica Pineda, en una entrevista con Radio Canadá Internacional. Él añade que la embestida de Trump contra México ha dejado al desnudo la pusilanimidad del presidente Enrique Peña Nieto y de una clase política gobernante en ese país, al que el profesor de antropología describe como entreguista.

Esta nueva situación, que será muy dolorosa para México, ya que para alimentarse tiene que importar maíz desde Estados Unidos, abre también la posibilidad de una rearticulación de la sociedad civil para plantear una alternativa en las próximas elecciones presidenciales de 2018.

