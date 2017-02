Fiscalía peruana allanó residencia del ex presidente Alejandro Toledo

La residencia del ex presidente peruano Alejandro Toledo fue allanada el sábado pasado durante 5 horas por la fiscalía, que buscaba pruebas de presuntos sobornos de una gran empresa de construcción implicada en una importante investigación sobre corrupción en Brasil.

Este es el último desarrollo de esta investigación que comenzó en Brasil pero que desde entonces ha implicado a decenas de políticos de toda Latinoamérica. Los fiscales dijeron en la cuenta Tuiter oficial del gobierno, que las pruebas que se reunieron en la casa del ex presidente Toledo serán evaluadas por los investigadores.

Imágenes de la televisión local muestran a un equipo de investigadores de la fiscalía buscando pruebas de presuntos sobornos pagados por la empresa de construcción Odebrecht en la casa de Toledo.

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo. © MANDEL NGAN

Alejando Toledo, que fue presidente de Perú entre 2001 y 2006, se encontraba en ese momento en París, donde asiste a una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

El diario El Comercio de Lima, informó que el ex mandatario negó en una entrevista telefónica la acusación hecha en su contra por el presunto soborno de $20 millones de dólares de parte de Odebrecht por la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

La firma de abogados Luciano López, que representó anteriormente a Alejandro Toledo, dijo que no trabaja más con el ex presidente y que no tenía ningún comentario que hacer al respecto.

Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú. © CRIS BOURONCLE

El actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía durante la administración Toledo, dijo el sábado en su cuenta Tuiter que “la justicia debe ser igual para todos y que los que sean culpables de corrupción serán sancionados”.

El presidente Kuczynski negó por su parte, cualquier irregularidad y pidió que Odebrecht sea “investigada de forma exhaustiva” por actividades ilícitas en Perú. En enero, la firma brasileña estuvo de acuerdo en proporcionar información a la fiscalía sobre su participación en Perú. Tres funcionarios de la administración del ex presidente Toledo han sido detenidos hasta el momento.

RCI/AP/Elcomercio.pe