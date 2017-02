Oficina Nacional de Cine de Canadá concluye acuerdo con Cuba

La Oficina Nacional de Cine de Canadá (National Film Board, NFB – Office National du Film, ONF) concluyó por primera vez un acuerdo de transmisión con la televisora estatal cubana en el marco de la Feria Internacional de Libro de La Habana, que se está llevando a cabo desde el jueves 9 hasta el hasta el domingo 19 de febrero próximo.

Recordemos que la NFB-ONF es el productor público canadiense de galardonados documentales creativos, animación de autor e innovadoras historias interactivas, instalaciones y experiencias participativas. Los productores de esta entidad pública están arraigados en todo el país trabajando con artistas y creadores en estudios de producción desde Vancouver, Columbia Británica, hasta St. John’s, Terranova y Labrador.

Los proyectos que son apoyados por la NFB-ONF se destacan por su excelencia en la narración, la innovación y su impacto a nivel social. Sus producciones han ganado más de 5.000 premios, entre ellos 15 Canadian Screen Awards, 17 Webbys, 12 Oscars y más de 90 Genies.

Esta es la primera licencia de transmisión entre la NFB-ONF y la televisora cubana y comprende 9 producciones canadienses que podrán ser transmitidas durante un año por la televisión cubana.

Ellas son Bone Wind Fire de Jill Sharpe, Flamenco at 5:15 de Cynthia Scott, Higglety Pigglety Pop! Or There Must Be More To Life de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski, Molly In Springtime de Pierre-Luc Gagnon, Mon Oncle Antoine de Claude Jutras, My Village in Nunavik de Bobby Kenuajuak, Poppety In The Fall de Pierre-Luc Gagnon y Antoine Lanciaux, River Of Life de Werner Walcher y Rose & Violet de Claude Grosch y Luc Otter.

La transmisión de estas películas coincide con la participación de Canadá en la Feria Internacional del Libro de La Habana, donde Canadá es este año el invitado de honor. Todo esto en el marco de la celebración de los 150 años de la Confederación canadiense.

Durante la Feria, la NFB-ONF participa proyectando en total 20 películas, que incluyen las 9 producciones antes mencionadas antes, en salas de cine en el lugar de la Feria.

Escuche

Pablo Gómez Barrios conversó con Oscar Rangel, agente de ventas de la NFB-ONF.