Ha llegado la hora de que Canadá piense por sí mismo dice intelectual canadiense

No debemos suponer que compartimos la misma narrativa y el mismo destino.

– Irvin Studin

Pensar por sí mismo

“Es un juego a largo plazo. Necesitaremos sobrevivir a la administración Trump, que no creo políticamente que dure más de 1 año y medio. Debemos ser muy testarudos plantando las semillas de un proyecto a largo plazo. Queremos una población de cien millones en este siglo. Tenemos que re- imaginar nuestras relaciones. China. Rusia. La unidad de Europa. La paz internacional. Si EEUU se separa de ese proyecto Canadá podría llenar parte de ese vacío…”

-Irvin Studin, presidente del grupo de reflexión sobre asuntos exteriores del Instituto para las Preguntas del Siglo XXI

Irvin Studin, profesor en la Escuela de Políticas Públicas y Gobernabilidd, Universidad de Toronto © Youtube

Ahora que Donald Trump es presidente de Estados Unidos, ese país parece menos interesado en acercarse al resto del mundo. La administración abandonó las conversaciones sobre el acuerdo transpacífico, TPP, prometió reescribir el TLCAN, y planea construir un muro en sus fronteras.

El nuevo presidente fue noticia en las primeras planas en Australia, por una conversación telefónica agresiva con el primer ministro de ese país, además de prohibir la entrada a EEUU de personas provenientes de siete países.

Con Estados Unidos que parece alejarse de compromisos a nivel internacional, Irvin Studin dice que es tiempo para Canadá de dar un paso hacia adelante.

Irvin Studin es editor de la revista canadiense de política exterior Global Brief, y miembro de la Escuela de Políticas Públicas y Gobernanza de la Universidad de Toronto. También, presidente del grupo de reflexión sobre asuntos exteriores del Instituto Preguntas del Siglo XXI.

Studin, en entrevista con el periodista Jim Brown de CBC /Radio Canadá dice que Canadá ha estado atrapado en la sombra de Estados Unidos durante demasiado tiempo, y que Trump es el ímpetu para los canadienses de pensar por ellos mismos. Que la actual estrategia estadounidense es una oportunidad, finalmente, para Canadá, de pensar por sí mismo. De volar con sus propias alas.

Este es un resumen de la entrevista.

¿Qué quiere decir que Canadá piense por sí mismo?

“Debo decir antes que nada que ciertamente no soy anti-estadounidense, soy un gran admirador de la civilización estadounidense. Somos de ese mundo. Pero Canadá se crea constitucionalmente como una negación de los Estados Unidos. Sin embargo, en el último medio siglo o setenta y cinco años, y ciertamente desde el 11 de septiembre, no sólo nos hemos alineado, sino que casi nos identificamos consciente e inconscientemente con Estados Unidos en términos de valores y de cultura. Cuando enciendes la televisión, somos bombardeados por estímulos estadounidenses. Políticamente estamos bombardeados por la narrativa americana. La paradoja es que estamos ahora en un momento de gran estrés internacional, donde los estadounidenses realmente no tienen ninguna sabiduría que ofrecernos. Entonces estratégicamente, hay un imperativo de pensar por sí mismo, y en términos de oportunidad, es un gran momento para que Canadá planee sus próximos 150 años.”

Usted dice que esta alineación con los Estados Unidos se ha intensificado desde el 11 de septiembre, pero no seguimos a Estados Unidos en la guerra contra Irak.

Eso es absolutamente cierto, hay momentos de excepción. Pero ellos son los que determinan la agenda.

Studin se pregunta : “¿Podemos ahora determinar conscientemente, en tanto que país, cómo vamos a planear los próximos cien años? Si vamos a sobrevivir este siglo, que será mucho más difícil estratégicamente para nosotros, hay un montón de estrés alrededor de nosotros, vamos a tener que ser mucho más tercos y estratégicos”.

¿No hay beneficios, sin embargo, a vivir en esta sombra? Llegamos a formar parte del NORAD, de la NASA, de la televisión estadounidense, de los Big Mac y de Wendy’s, ¿no es todo eso muy bueno?

Studin no niega los beneficios. Pero cuando considera que el actual proyecto estadounidense es una locura –“y me atrevo a decir que la administración Trump es simplemente un síntoma de un declive general”- eso ya se ha traducido en enormes catástrofes estratégicas de Estados Unidos en los últimos quince años.

“Hemos sido parte de algo de eso, aunque no siempre, como con el caso de Irak, felizmente. Pero de aquí en adelante veo que no hay nada que ellos puedan recomendarnos. Vamos a tener que tomar algunas decisiones. Algunas de ellas estarán alineadas con la toma de decisiones en Estados Unidos, pero serán muy pocas en nuestro interés nacional”.

Cien millones de canadienses

El profesor Studin añade que ha estado discutiendo sobre el futuro de Canadá en los últimos siete u ocho años. Y dice que tiene una visión: la de un país en este siglo, con una población de 100 millones de personas repartidas por todo el territorio. “Seremos el segundo país más grande de Occidente, demográficamente, más grande que cualquier otro país de Europa, casi tan grande como Rusia, y sólo después de Estados Unidos. Esa es una manera de enfocar la mente nacional”.

Recuerda que los estadounidenses han estado escogiendo el talento canadiense en los últimos 70 años, y que ha llegado la oportunidad para que Canadá elija el camino a la inversa.

“Hagamos lo contrario. Debemos ser muy poco sentimentales al respecto. Debemos elegir el talento estadounidense en todos los sectores. En las ciencias, en la cultura, en los negocios y en todo lo demás. Esta es una oportunidad para Canadá de crear algunos de los baluartes estratégicos para pensar por sí mismo”.

Con Trump en la Casa Blanca, ¿cuán diferentes son los intereses de Canadá y los Estados Unidos? ¿Acaso no estamos generalmente alineados?

“En algunos temas estamos alineados. En otros no. Veamos nuestra configuración básica de la frontera. Ni siquiera tenemos las mismas fronteras que los Estados Unidos. No tenemos frontera con México o Latinoamérica. Estamos en muchos aspectos más cerca de Asia, incluso geográficamente, que los Estados Unidos. Estamos más cerca de China. Tenemos una frontera directa con Rusia ahora que el Ártico está derritiéndose y lo sentiremos mucho más agudamente de lo que lo harán los estadounidenses. Y estamos mucho más integrados en el proyecto europeo que los estadounidenses que se han apartado de Europa cuando tuvieron su revolución. Así que tenemos una configuración de frontera completamente diferente”.

Finalmente Irvin Studin , editor de la revista canadiense de política exterior Global Brief destaca la inmigración, el tejido social, las relaciones de mayoría / minoría, el federalismo canadienses, y dice rotundamente: “tenemos una cuestión política diferente. No debemos suponer que compartimos la misma narrativa y el mismo destino”.

