“Lo curioso con Mad Max es que es uno de los grandes mitos contemporáneos del cine y por otra parte es todo un universo, porque ha habido más allá de la cuatrilogía, puesto que durante un tiempo fue una trilogía, pero como vimos hace dos años volvió con gran fuerza, con una película en todo punto estupenda. Pero más allá de esto tuvo una influencia cultural enorme y es una de las pocas sagas que ha cobrado ese estatuto de que incluso gente que nunca la ha visto, pues enseguida tiene referencias mentales a ese universo post apocalíptico de carreras mortales en autopistas abandonadas” Antonio Domínguez Leiva, profesor en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM, y especialista de la Cultura popular.

Antonio Domínguez Leiva acaba de publicar en las ediciones Le murmure, un ensayo titulado Mad Max: El apocalipsis será motorizado, sobre la serie de películas de Mad Max. Lo que es muy curioso con estas películas, nos dice Antonio Domínguez Leiva, es que hubo muy pocos estudios sobre Mad Max cuando en realidad, muchas otras películas y mitos e íconos de ese mismo momento sí tuvieron una gran repercusión crítica. Basta con pensar en la Guerra de la Galaxias o en personajes contemporáneos de Mad Max, como podrían haber sido Indiana Jones y otros parecidos que han dado mucho que pensar y sobre los cuales se ha debatido bastante.

Mad Max: El apocalipsis será motorizado © le murmure

Antonio se dio cuenta curiosamente por casualidad, mientras que estaban preparando un especial Mad Max para su sitio Pop en Stock, que estudia justamente la cultura popular, que no había prácticamente nada consistente escrito. La bibliografía es realmente sucinta sobre el tema.

La primera película causó bastante impresión. Fue una gran sorpresa a todos los niveles. Una película australiana con muy poco presupuesto que de repente se situó prácticamente a niveles de gran película hollywoodiana de éxito global. Eso fue una gran sorpresa, nos dice Antonio.

Y fue así como apareció sorprendentemente en un libro Cult Movie o Cine de Culto de Daniel Pirrie en 1981, que por el mismo hecho sitúa a Mad Max como una película de culto en muy pocos años. Para el académico Domínguez Leiva, en ese momento tuvo un impacto más de público que un impacto crítico y en efecto, la crítica no sabía qué pensar de esta película. Hay varias razones para ello y algunas se evocan en el libro de Pirrie.

Charlize Theron en “Mad Max: Furia en el camino” © Warner Bros. Pictures via AP/Jasin Boland

Y es casi lo contario de los Pitufos y las Pitufologías, puesto que allí se analizaba mucho todo el delirio interpretativo que había en torno a los Pitufos y con Mad Max es casi lo contrario. No es solo lo contrario porque el universo de Mad Max es distópico, mientras que el universo de los Pitufos se presenta al inicio como utópico, sino también por el hecho de que Mad Max se convirtió inmediatamente en un ícono de civilización pero al mismo tiempo no fue analizado. Se tomó al pie de la letra como una figura transparente y no se consideró como una figura que se podía interrogar. ¿Pero cómo se puede hacer el acercamiento entre la ficción y la realidad a través de Mad Max?

En su ensayo, Antonio Dominguez Leiva escribe que Mad Max es el regreso de los bárbaros post apocalípticos al poder ¿pero teniendo en cuenta la evolución de la situación político-económico-social mundial podríamos de alguna forma hacer aquí una similitud o percibir una ficción que se vuelve cada vez más una realidad?

En su ensayo, Mad Max: El apocalipsis será motorizado, Antonio Domínguez Leiva hace una síntesis de varios géneros y corrientes de la cultura popular de una forma tal que esta distopía de carreteras de la edad de la aceleración se erige en un compendio de la descomposición de la sociedad de opulencia. Presentada en el modo épico, Mad Max nos confronta a la psicopatología de nuestra especie con un fondo de agotamiento energético.

Antonio Domínguez Leiva, es profesor en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM, y especialista de la Cultura popular, acaba de publicar el ensayo Mad Max: El apocalipsis será motorizado, en las ediciones Le Murmure.