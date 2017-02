Elecciones en Ecuador, esta vez, sin Rafael Correa

“La gente está viendo esta elección como una prueba para la izquierda, a ver si logra consolidar poder, por lo menos en un país como Ecuador y las implicaciones que puede tener para el futuro. Dicen que si Ecuador cae, todo va a ser una serie de vueltas a la derecha para los países de América Latina”.

-José Luis Granados, del Centro comunitario Jane Finch, Toronto, experiodista de Telesur.

Hoy termina la campaña electoral en Ecuador. Lo único seguro del domingo 19 de febrero es que los ecuatorianos verán una boleta de sufragio presidencial donde no estará el nombre que ha dominado el escenario político en el último decenio.

Sobre el significado de estas elecciones vamos a conversar con José Luis Granados, del Centro comunitario Jane Finch de Toronto y experiodista de Telesur.

Las encuestas de opinión se equivocaron con la elección de Trump en EEUU, en Colombia con el referendo por el acuerdo de paz con las Farc y en Inglaterra con el Brexit. ¿Se anima ha hacer una predicción sobre Ecuador?

Definitivamente ganará Lenin Moreno si lo hace en la primera vuelta. Pero si hay una segunda vuelta, habrá que prestar mucha atención al candidato que definirá con Moreno y las nuevas alianzas que se formarán.

José Luis Granados, ex periodista de Telesur en Ecuador, actualmente está en el Centro comunitario Jane Finch, Toronto. © José Luis Granados

Cuál es la situación económica y política de Ecuador que le deja el presidente Correa a su sucesor?

“Correa hizo algo bien interesante. Es un economista, formado en Estados Unidos. Lo curioso es que cuando llegó a la vida política de Ecuador, rompió con lo que llamaba el Consenso de Washington. Esta idea neoliberal de reducir el tamaño del estado, de las prestaciones, sin inversiones sociales, y esto, desde que estaba como ministro de economía. Incluso se hizo famoso por no querer cumplir con lo que le mandaba el Banco Mundial, se salió del gobierno y es allí que la gente empezó a prestarle atención porque se veía como una persona que defendía los intereses del país. Llegó al poder siendo economista. Si ves el record económico de Ecuador es realmente impresionante. Hubo una reducción de 38% de la pobreza, de 47% de la pobreza extrema, un crecimiento económico significativo, casi en todo el mandato a pesar de no tener un moneda nacional. A pesar de los ciclos con el precio del petróleo casi en todos los años hubo crecimiento económico”.

Granados destaca que en el último año Ecuador hizo menos inversiones sociales, hubo recortes de programas que se pensaba iban a seguir creciendo y que en realidad fueron limitados, y eso, “ha afectado bastante la popularidad del gobierno”. La economía se desaceleró bastante y eso afectó las inversiones. Son factores externos.

Es importante mencionar que Ecuador no tiene moneda nacional, entonces no tiene esas herramientas que muchos países, digamos como Colombia, tiene, para contrarrestar los choques externos.

Además el precio del petróleo sigue muy bajo lo que ha tenido consecuencias, repercusiones en el ámbito político.

Las preocupaciones de los ecuatorianos en la campaña electoral: corrupción, desempleo, seguridad, y la crisis económica.

El tema de la corrupción “ha sido muy importante en esta campaña. Hay una propuesta que presentó el presidente Correa sobre los paraísos fiscales, un pacto ético que prohíbe que la gente que está en una función pública o en un puesto político pueda tener dinero en un paraíso fiscal. Y eso está dirigido hacia el candidato Lasso, que tiene un banco en Panamá. Y como estos últimos saltó el escándalo de Petroecuador mucha de la discusión últimamente en la campaña, y que tiene importancia para las clases media y alta, es el tema de la corrupción”.

El tema del desempleo “ha crecido un poco en el último año pero las cifras importantes y que a veces no se les presta atención se encuentran en el subempleo. Mucha gente capacitada, de las clases sociales más bajas, que tuvo acceso a la educación, no está trabajando en sus carreras. Esas cifras van creciendo también y son preocupantes sobre lo que se viene en el futuro”.

Granados señala más de una vez la preocupación por el precio del petróleo que se quedará como ahora, entre 40 y 60 dólares y por muchos años. Y esa es la fuente de ingresos más importante para el país. Entonces, se pregunta: ¿cómo van a diversificar la economía para no tener que contar tanto con esa fuente?

Atomización de la política

Se trata de una elección fraccionada, donde ninguno candidato logra unir el mensaje con la ciudadanía. Eso ocurrió en Canadá el año pasado, cuando Trudeau logró unificar detrás de su mensaje a una gran parte de la población. Lo mismo pasó en Estados Unidos con Barack Obama.

En ese contexto, ¿Cómo ve a Ecuador?

“Durante años dice Granados, se intentó, incluso se han formado coaliciones informales para organizar un candidato de posición único. Eso no pasó. Porque tenemos muchos y muchos incluso defienden casi el mismo proyecto. Lasso y Viteri tienen propuestas políticas casi iguales. Nunca lograron unirse. Creo también que no se preocupan mucho porque saben que hay una segunda vuelta.”

La (mala) forma de elegir un candidato

“Se cometieron errores, no solo en quién eligieron como candidato, sino en la forma. Creo que fue lo que en México llamamos el dedazo. Correa decidió, el partido lo respaldó y el candidato es Lenín Moreno. En vez de consultar las bases, motivar a los seguidores, para tener como lo vimos en Estados Unidos esa competencia entre Bernie y Hillary, eso no ocurrió. Fue un dedazo. Lenín Moreno es una persona muy respetada. La gente lo admira. Y es un candidato casi opuesto a como es Correa. Callado, tranquilo. El estilo de Correa, parecido al de Evo Morales y al de Hugo Chávez, motivaba a mucha gente. Y Moreno, al ser un candidato diferente, implica también que la gente no es motivada de la misma forma”.

¿Y América Latina?

Muchos ven esta elección como una prueba, si es que la izquierda realmente va a permanecer en el poder en América latina. Porque ha sufrido derrotas en otras ocasiones, como en Argentina, o el golpe de estado parlamentario en Brasil. La gente está viendo esta elección como una prueba para la izquierda a ver si logra consolidar poder, por lo menos en un país como Ecuador y las implicaciones que puede tener para el futuro. Dicen que si Ecuador cae, todo va a ser una serie de vueltas a la derecha para los países de América

Esto y más en la entrevista de José Luis Granados, mexicano-canadiense, ex periodista de Telesur en Ecuador, con Radio Canadá Internacional.