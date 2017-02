El otro copresidente de la Comisión Bouchard-Taylor se mantiene firme en su posición

La Comisión Bouchard-Taylor, conocida oficialmente como la Comisión de consultas sobre las prácticas de acomodamientos relacionados a las diferencias culturales, fue creada el 8 de febrero de 2007 por Jean Charest, entonces primer ministro de la provincia de Quebec.

La comisión fue creada para examinar los temas vinculados a los acomodamientos razonables consentidos sobre bases culturales o religiosas en la provincia de Quebec y co-presidida por el filósofo Charles Taylor y el sociólogo Gérard Bouchard. Ellos presentaron su informe el 22 de mayo de 2008 y la comisión cerró su oficina el 18 de junio del mismo año.

Una de las sugerencias que los copresidentes de la Comisión hicieron en su informe final era que Quebec debía legislar para prohibir el uso de signos religiosos ostensibles por los empleados del Estado que ejercen funciones coercitivas, como jueces, fiscales, policías y guardianes de cárceles.

En una carta abierta publicada el martes de esta semana en el diario de habla francesa, La Presse, de Montreal, el filósofo Charles Taylor cambia radicalmente de opinión a ese respecto. El filósofo dice que “las cosas han cambiado desde entonces y que ahora no es de la misma opinión”

“Yo firmé el informe donde se hace esta recomendación, pero 9 años más tarde, no la endoso más (…) es principalmente la evolución del contexto que me hizo cambiar de idear.” Charles Taylor

“Comenzamos a superar las divisiones, a rellenar las brechas y recoser los desgarres de nuestro tejido social, las discrepancias causadas por los debates de los últimos años”, dice Taylor y señala “el efecto secundario de la estigmatización” que tuvo ese debate sobre la “carta de valores quebequenses” y sobre “cierta clase de ciudadanos.

Hoy, el co presidente de la Comisión, Gérard Bouchard reaccionó por primera vez y dice estar un poco decepcionado de la nueva posición de su colega y reitera la importancia de esta prohibición para garantizar la credibilidad de las personas que ejercer funciones de coerción.

No me sorprende porque Charles ya había enviado señales en el pasado y en particular en un libro que publicó en 2010, donde veíamos muy bien que estaba cambiando de opinión sobre ese tema. Es su derecho y respeto la evolución de su pensamiento. Yo no tengo ningún problema con eso. Evidentemente estoy un poco decepcionado porque el consenso que habíamos logrado sobre ese punto se deshizo y también porque evidentemente le da un apoyo al Sr. Couillard, para endurecer su posición. Gérard Bouchard