I Am Not Your Negro – No Soy Tu Negro

No Soy Tu Negro – I Am Not Your Negro, la última película del cineasta, escenarista y productor haitiano Raoul Peck, fue nominada en enero de 2017 para el Oscar del mejor documental.

Este documental se presenta este jueves 23 de febrero aquí en Montreal en el marco de los Encuentros Internacionales del Documental de Montreal (Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal, RIDM por sus siglas en francés), y del RIDM+, un ciclo de 5 proyecciones mensuales que presentan grandes documentales de autor recientes e históricos.

Este documental se inspira de la última obra inconclusa del escritor y poeta norteamericano James Baldwin -muerto en Saint-Paul-de-Vence, Francia, en 1987- sobre la herencia intelectual y los asesinatos de sus amigos Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King.

James Baldwin, escritor, novelista y poeta estadounidense. © RIDM

En su documental Peck explora con la ayuda de numerosas imágenes de archivo y de escenas contemporáneas la historia de las tensiones raciales en Estados Unidos en las últimas 5 décadas.

Captura de pantalla del trailer oficial del documental. © Captura de pantalla del trailer oficial.

Narrada por el actor Samuel L. Jackson, No Soy Tu Negro reactualiza de una forma brillante las reflexiones de Baldwin, que a la época de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), son más indispensables que nunca.

Ensayo político de una gran fuerza I Am Not You Negro, se reapropia brillantemente de los mitos históricos para proponer una reflexión de una rara agudeza sobre la realidad actual estadounidense.

Nantaly Indongo y Donald Cuccioleta fueron entrevistados por Marie-Louise Arsenault