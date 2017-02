Policías negros retirados hablan de racismo durante su carrera

Hace 5 décadas, los servicios de policía de la provincia de Nueva Escocia, en la costa atlántica de Canadá, comenzaron a reclutar agentes de raza negra. Hoy retirados, algunos de ellos hablan de los desafíos particulares que les tocó enfrentar durante su carrera.

Los policías negros retirados participaron a una reunión pública en la Biblioteca Central de Halifax el domingo pasado. La actividad fue organizada en el marco del mes del patrimonio africano en Nueva Escocia.

Entre ellos se encontraban los primeros negros que fueron contratados por la Real Policía Montada de Canadá en esa provincia. Era la época en que comenzó su acción la organización Black Panther en Estados Unidos, un movimiento revolucionario que militaba, entre otras cosas, contra la brutalidad policial.

La idea en esa época, explica el agente Calvin Lawrence, era de contratar a policías negros para mostrar a las comunidades negras que los servicios de policía estaban cambiando. A su juicio, se creía en ese momento que las tensiones se iban a calmar si policías negros eran afectados en las comunidades negras.

Rick Smith, ex agente de policía del Servicio de policía de Halifax, Nueva Escocia. © Radio Canada

Esa no es la solución, afirma Calvin Lawrence, que hoy en día está retirado después de haber trabajado 10 años en el servicio de policía de la ciudad de Halifax y alrededor de 30 años en la Policía Montada de Canadá. Él dice que es necesario tener mucha empatía para hacer ese oficio. Según él, algunos los policías blancos la tienen, mientras que otros tienen más bien una actitud supremacista.

De hecho, la discriminación existía en el seno mismo de las fuerzas policiales, afirma Rick Smith, un ex policía negro del servicio de policía de Halifax. Él dice que en la década de los 70, sus superiores le dijeron que no perdiera su tiempo intentando obtener una promoción porque el servicio no quería tener sargentos negros que les dieran órdenes a los agentes blancos.

Halifax fue sacudida el año pasado por una serie de asesinatos cometidos en las comunidades negras de North Preston y en un barrio del norte de la ciudad.

Las cosas han cambiado desde la época en que ellos fueron contratados, pero estos policías retirados sostienen que hay todavía mucho trabajo que hacer para alcanzar un verdadero equilibrio racial en el seno de las fuerzas policiales.

RCI/Radio Canadá/Stéphanie Blanchet