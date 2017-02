La Casa Maíz busca el empoderamiento de la inmigración latina en Toronto

En la mayor ciudad de Canadá, Toronto, existe una institución, Casa Maíz, que se propone “participar activamente en la vida artística de Toronto… promoviendo encuentros culturales entre la comunidad latinoamericana en Toronto fortaleciendo nuestras identidades y el multiculturalismo en Canadá.”

Luis Rojas, canadiense nacido en México, es el director artístico de este centro cultural que se encuentra en barrio de York Norte, lejos del centro de Toronto. Entrevistado por Radio Canadá Internacional, él explica que este lugar es un epicentro que busca facilitar el empoderamiento de la inmigración latinoamericana en la ciudad.

Los jóvenes de raíces latinoamericanas registran los niveles más elevados de deserción escolar. Para enfrentar esta situación Casa Maíz desarrolló un programa llamado “Teach to learn”, o “Enseñar a aprender” es uno de los programas de apoyo a los adolescentes latinos para evitar la deserción escolar.

Rojas considera que es importante utilizar los lenguajes artísticos para no perder de vista la historia y las luchas sociales en América Latina, que deben ser comunicadas y valoradas por los jóvenes canadienses de origen en aquella región de las Américas.

Reflejando el debate permanente entre las nociones de “hispano” y “latino”, Luis Rojas explica que no se considera hispano sino latino, aunque reconoce que estos conceptos no son suficientes como para explicar la diversidad de la población en América Latina. Esto debido a que la población mapuche, quiché, o quechua puede no sentirse incluida en el concepto de lo “latino”, o que esta nombre no les representa.

Casa Maíz es un centro que alberga también actividades del grupo de baile chileno Afochile, que “busca difundir la cultura y las tradiciones chilenas al igual que crear puentes de solidaridad.” Otro colectivo es el Grupo Teatro Libre, que ofrece talleres, lecturas dramatizadas y presentaciones teatrales de obras de dramaturgos latinoamericanos en español, además de grupos que se dedican a la pintura y la poesía.