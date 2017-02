Los canadienses nacidos en 2030 vivirán más que la generación anterior…pero…¿mejor?

“La pobreza y las desigualdades son enormes y eso tiene efectos generales sobre la salud, realmente son más mortales que nuestras principales enfermedades.”

-Doug Manuel, médico del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa

Una investigación publicada en la revista The Lancet dice que para el 2030, la esperanza de vida promedio aumentará en 35 países de todo el mundo. Pero una mirada más cercana a los datos muestra que el progreso es desigual. La esperanza de vida está disminuyendo en algunos países de altos ingresos, incluyendo Canadá.

Allen Rudolph, de 93 años, dirige una clase de yoga en Toronto. Dice que el ejercicio y la actividad social son clave para la longevidad. © (Melanie Glanz / CBC)

Allen Rudolph, profesor de yoga en la ciudad de Toronto da clases como ningún otro.

No es que haga movimientos especiales o que su estudio ofrezca las nuevas tendencias en materia de esa tradición milenaria. Lo que hay de especial con Rudolph es que tiene 93 años.

Su camino a la salud y la longevidad comenzó en los años 50.

En Canadá, la esperanza de vida al nacer de las mujeres en 2010 se había fijado en 83,94, en comparación con una de 87,09 para las nacidas en 2030. Las cifras correspondientes para los hombres son 79,41 / 83,89. Las proyecciones entonces están en línea con las de Estadísticas Canadá.

Entre los 35 países analizados, Canadá está casi en la mitad de la manada.

No hace mucho, en el comienzo del 2000, se creía que la esperanza de vida nunca superaría los 90 años, que siempre estaríamos por debajo. Pero parece ser que esos expertos se equivocaron al hacer ese diagnóstico ya que, según las predicciones realizadas por un equipo científico liderado por Majid Ezzati y publicado en The Lancet, dentro de unos años se superará la barrera de los 90 años. El investigador del Imperial College de Londres fue coautor del estudio The Lancet.

Los mayores de 90 años comienzan a ser comunes en Canadá, pero esa podría ser la norma para las mujeres en Corea del Sur.

Es una estadística que parecía imposible hace cincuenta años.

En la década de 1960, Corea del Sur era un país pobre que compartía el mismo rendimiento económico que las naciones africanas recién independientes.

Majid Ezzati dice que la longevidad de los surcoreanos es un premio a las políticas de salud de ese país.

“Los coreanos han sido extraordinarios en la inversión en la primera infancia, la nutrición y la educación. Han hecho muy bien en términos de control de la obesidad y la presión arterial. También en la adopción de nuevos conocimientos y su implementación. Y quizás, lo más importante, lo hacen a diferencia de muchos países occidentales, de una manera equitativa”.

La inequidad explicaría el lento avance de Canadá

Esa inequidad creciente podría estar en el corazón de la falta de brillo en la predicción para Canadá.

Mientras que los hombres canadienses se mueven de la quinta a la cuarta posición en la esperanza de vida las mujeres pasan de la octava a la décima.

En general, se prevé que otros países obtendrán mayores beneficios que Canadá.

“No somos de primera clase, somos de segunda clase.”

– Dr. Doug Manuel, médico del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa

El Dr. Doug Manuel no estuvo involucrado en la investigación, pero CBC/Radio Canadá le pidió que lo comentara. Parte de su trabajo consiste en calcular la esperanza de vida para que el público vea cómo sus estilos de vida podrían afectar su salud.

“Creo que es una buena noticia y una mala noticia, Canadá estaba más alto y ahora estamos descendiendo un poco”, dijo Manuel.

Dice que la incapacidad de Canadá para ser parte del grupo de primer nivel no es un fracaso de nuestro sistema de salud sino más bien el efecto de las crecientes disparidades entre ricos y pobres.

“La pobreza y las desigualdades son enormes y eso tiene efectos generales sobre la salud, realmente son más importante que nuestras principales enfermedades que matan.”

Reducir las desigualdades podría hacer una diferencia mayor que eliminar las enfermedades del corazón, dijo.

“Creo que la diferencia entre la esperanza de vida en indígenas y no indígenas es una de nuestras diferencias más notables, persistentes y desalentadoras que hemos visto en la mortalidad en Canadá”

“Definitivamente hay señales de advertencia cuando veo que caemos rápidamente entre las filas de los países de la OCDE”, dijo Manuel.

Doug Manuel, médico del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa dice que la incapacidad de Canadá para estar en primer nivel se debe a las crecientes disparidades entre ricos y pobres © Youtube

El Dr. Manuel da el ejemplo de Australia que se destaca con su esperanza de vida ahora superior a la de Canadá. Él sospecha que parte de la diferencia podría estar en que las canadienses en la década de 1960 fumaban mucho más que las autralianas.

La paradoja de Estados Unidos, potencia mundial

El estudio también revela que la situación apenas mejorará de aquí a 2030 en Estados Unidos, donde la esperanza de vida ya es inferior a la mayoría de los países desarrollados.

Pasará de 81,2 años en 2010 a 83,3 años en 2030 entre las mujeres, y de 76,5 a 79,5 entre los hombres. Para explicar esta situación, los investigadores destacan las desigualdades persistentes, la ausencia de un sistema de salud universal así como unas altas tasas de mortalidad infantil, materna, de homicidios y de obesidad.

América Latina

Chile, donde en 2010 los hombres vivían unos 76,74 años y 82,95 las mujeres, en 2030 tendrá una expectativa vital de 80,74 años en el caso de ellos y 86,89 años para ellas.

México pasa de unas expectativas de vida masculina y femenina en 2010 de 73,15 y 78,91 años, respectivamente, a 76,15 y 82,96 años en 2030, de acuerdo con este estudio.

Los autores también analizaron cuántos años adicionales vivirían en 2030 en esos 35 países las personas de 65 años, y hallaron que las mujeres vivirán 24 años más en 11 de ellos, y los hombres 20 años más en 22 países.

Poner énfasis en las políticas públicas

El equipo investigador subraya que la mayor longevidad de la población deberá ser tenida en cuenta a la hora de diseñar las políticas económicas, sociales y sanitarias públicas en los diferentes países.

“Es importante introducir políticas que apoyen la creciente proporción de gente mayor” en la sociedad, afirmó Majid Ezzati, de Imperial College London. “En particular habrá que reforzar los sistemas sanitarios y de atención social y establecer modelos alternativos de cuidado, como una atención asistida por la tecnología en el hogar”, añadió.

El informe de The Lancet se basa únicamente en el modelado estadístico. Pero mientras más personas se acercan a la edad del profesor de yoga Allen Rudolph, las implicaciones para la economía canadiense, sus políticas gubernamentales y su sistema de salud serán profundas.

