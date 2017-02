Medicamentos para la acidez estomacal pueden causar daño en riñones sin advertencia

Medicamentos ingeridos por millones de canadienses para controlar la acidez y el reflujo gástrico pueden conducir a un daño de los riñones a largo plazo. Sin embargo, actualmente no existe ninguna advertencia sobre esos efectos secundarios.

Las moléculas en cuestión son los inhibidores de la bomba de protones (IPP). Ellas se prescriben para reducir la producción de ácido en el estómago durante un periodo de 18 a 24 horas. Se encuentran en marcas como Losec, Nexium y Prevacid.

Los médicos habían observado previamente en algunos pacientes problemas renales agudos, tales como disminución de la orina, hinchazón de las piernas, tobillos o pies, o náuseas.

Estos síntomas se ven a menudo como una advertencia de daño renal potencialmente más permanente.

Ellos incitaron a algunos médicos a detener la prescripción de estos productos a sus pacientes.

Los estudios más recientes publicados en el diario Kidney International muestran que el daño también puede ocurrir en el largo plazo y de manera mucho más sutil.

Es una enfermedad silenciosa, en el sentido de que erosiona muy poco y muy gradualmente la función renal.

-Ziyad Al-Aly, la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington

El Dr. Ziyad Al-Aly y sus colegas analizaron los registros de 125.000 pacientes estadounidenses a los que se les prescribió PPI. Lo que encontraron es alarmante: más de la mitad de los que empezaron a tener problemas renales crónicos, no habían tenido ningún problema renal agudo antes.

El estudio también encontró que las personas que utilizan los IPP presentaban, en promedio, un riesgo acrecentado de 20% de sufrir de una enfermedad renal crónica en relación a aquellos que tomaban bloqueadores H2 como Zantac o Pepcid. Estos medicamentos reducen también la producción de ácido del estómago y son de libre acceso.

Los problemas renales son poco frecuentes en aquellos que toman IPP. De hecho, la relación de causalidad no ha sido establecida. Sin embargo, los investigadores explican que incluso un pequeño aumento del riesgo potencial puede tener un impacto significativo, sabiendo que el medicamento es tomado por millones de personas.

Los IPP se encuentran entre los fármacos más recetados en Canadá, y algunas personas los toman durante varios años.

Esta no es la primera vez que los IPP están asociados con problemas de salud. Su consumo se ha relacionado con un mayor riesgo de fracturas, de neumonía, y de infección por la C. difficile.

Emily McDonald, especialista en medicina interna en el Centro de Salud de la Universidad McGill en Montreal, sugiere tratar otras intervenciones, como el cambio de la dieta antes de los IPP y, cuando sean necesarios, hacer un seguimiento periódico para reevaluar si un paciente necesita continuar usándolos.

“Este es otro artículo que nos hace pensar de nuevo sobre cuántas personas están tomando estos medicamentos, y cuántas están haciéndolo innecesariamente”, dijo.

“Existen estudios que muestran que aproximadamente el 40 por ciento de los pacientes no tienen una razón basada en la evidencia para tomar un inhibidor de la bomba de protones y que muchos pacientes no han probado otras terapias alternativas como modificaciones en el estilo de vida o medicamentos que no son tan fuertes, o que tienen menos efectos secundarios.”