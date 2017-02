Ministro de Inmigración no se inquieta frente a la llegada de refugiados

El ministro de Inmigración de Canadá, Ahmed Hussein, afirma no estar convencido que el reciente aumento del número de solicitantes de asilo que han cruzado de forma ilegal la frontera entre Estados Unidos y Canadá represente una tendencia inquietante.

Entrevistado en el programa Question Period de la cadena de televisión privada CTV, el ministro de inmigración dijo que el gobierno está siguiendo de cerca la situación por el momento. Pero resaltó no obstante, que es demasiado temprano para predecir si un número creciente de solicitantes de refugio seguirá entrando ilegalmente al país.

Ahmed Hussein, ministro de Inmigración de Canadá en conferencia de prensa el 21 de febrero 2017 en Ottawa. © PC / Adrian Wyld

La provincia de Manitoba, en las Praderas canadienses, uno de los lugares por donde están pasando actualmente los refugiados, se inquieta y teme que la situación se vuelva incontrolable.

El primer ministro de la provincia Brian Palliser, afirma estar inquieto de que el número de refugiados que entran ilegalmente al país pasando por su provincia se dispare cuando la temperatura comience a ser más clemente. El Primer ministro Palliser pidió al gobierno federal una ayuda suplementaria para manejar el flujo de refugiados.

El ministro de la Seguridad Pública de Canadá Ralph Goodale indicó por su parte que su ministerio también está siguiendo de cerca la situación. Según él, la mayoría de los solicitantes de asilo tenían la intención de venir a Canadá y no a Estados Unidos.

Ralph Goodale, ministro de la Seguridad Pública durante el período de preguntas en la Cámara de los Comunes de Ottawa, el jueves 23 de febrero 2017. © PC / Adrian Wyld

En una entrevista con el programa The West Block, de la cadena privada de televisión Global, el ministro Goodale dijo no obstante, que no comprende por qué estas personas deciden entrar ilegalmente al país pasando por Estados Unidos, si su objetivo era instalarse en Canadá.

Desde que el presidente estadounidense Donald Trum firmó un decreto para prohibir la entrada a Estados Unidos a los viajeros provenientes de 7 países mayoritariamente musulmanes, Canadá ha visto aumentar el número de refugiados que cruzan a pie la frontera entre ambos países para pedir asilo.

RCI/Presse Canadienne