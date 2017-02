La Universidad MacEwan permite a sus estudiantes cambiar de géneros y de nombres

Para mí, en tanto que persona que no se siente ni hombre ni mujer, creo que es muy emocionante ser capaz de ver que en el sistema existo como persona y que mi identidad es válida, que ella existe.

Los estudiantes y el personal de la Universidad MacEwan en la ciudad de Edmonton, en Alberta, pueden ahora cambiar su género o su nombre en su expediente académico. Un cambio solicitado por los estudiantes y que se espera, genere mayor inclusión dentro de la institución.

La universidad dice hacer este cambio porque algunos estudiantes prefieren ser identificados por nombres que no corresponden con los que aparecen en sus certificados de nacimiento.

Esta nueva política es efectiva inmediatamente.

Michelle Plouffe, vicepresidente y asesora legal en MacEwan dice que se trata de hacer más inclusivo el establecimiento permitiendo a los estudiantes “definir su propia identidad”.

Cambios significativos para estudiantes como Will Byrknes, directamente llegado desde Noruega para estudiar en el primer año. Will Byrknes no se identifica ni como mujer ni como hombre y prefiere ser llamado por el pronombre “ellos”.

Hasta ahora, los sistemas académicos de la universidad sólo han conservado los nombres legales y los géneros inscritos en los certificados de nacimiento en los expedientes de los estudiantes, lo que lleva a una cierta “frustración y confusión” para algunos.

“Permitir que las personas sean lo que son”

“Esta decisión fue tomada en el contexto de algunas de las iniciativas que estamos implementando para apoyar a las minorías sexuales y de género”, dijo Michelle Plouffe en un comunicado. Ella añade que esto también beneficiará a los estudiantes que deseen utilizar otro nombre por diferentes razones.

Algunos estudiantes compartieron sus preocupaciones sobre el hecho de que el sistema hace que sea difícil cambiar el nombre o el género. Hacemos entonces los cambios necesarios para que puedan ser quienes son.

-Michelle Plouffe, vicepresidenta y asesora general de la Universidad MacEwan

Por su parte, Kristopher Wells, director del Instituto de Estudios y servicios para las minorías sexuales en la Universidad de Alberta, dice que esta medida es un gran paso adelante. Recordó que la Universidad de Alberta ha implementado políticas similares en los últimos años y que es una tendencia creciente en América del Norte.

Kristopher Wells, director del Instituto de Estudios y servicios para las minorías sexuales en la Universidad de Alberta © U of A

“Los estudiantes se identifican de manera diferente y sus instituciones deben evolucionar para satisfacer sus necesidades. Esto asegura que se mantengan en la escuela porque son reconocidos como lo que son, eso demuestra que existen y que son bienvenidos, “dijo.

La universidad indicó sin embargo, que el nombre legal en los documentos de identidad de un estudiante o miembro del personal seguirá siendo utilizado para los documentos legales, tales como los ingresos fiscales, las transcripciones y grados académicos.

Los estudiantes que deseen actualizar su nombre y el sexo tienen acceso a la página web del registrador de la universidad en la que se explican los pasos a seguir.

Radio Canadá