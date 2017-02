México no quiere renegociar el TLCAN si Estados Unidos le impone impuestos

México está amenazando con retirarse de la posible mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump impone impuestos a los productos mexicanos.

El ministro de Economía de México Ildefonso Guajardo, dijo a la agencia de noticias financieras Bloomberg que si la Casa Blanca impone un impuesto del 20% sobre los automóviles, por ejemplo, no habría ninguna renegociación.

Donald Trump también dijo que iba a financiar la construcción de un muro en la frontera mediante con la imposición de barreras arancelarias a los productos mexicanos. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo el viernes que él también podría gravar los productos norteamericanos.

Esta no es la primera vez que México lanza tal advertencia. Hace unas pocas semanas, el Ministro Guajardo había dicho que el país podría retirarse del acuerdo si la renegociación no le beneficia. Sin embargo, dijo que esto no era la solución buscada.

TLCAN o NAFTA por su sigla en inglés es un tratado comercial que entró en vigor en enero de 1994 y reúne a Canadá, Estados Unidos y México en una gran zona de libre comercio. Durante su campaña electoral, Donald Trump había criticado con dureza el acuerdo al que había calificado de “desastre” para su país. Él considera que los beneficios van sólo para México.

El presidente de Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a renegociar el acuerdo. Los principales cambios están dirigidos sobre todo México, no Canadá.

El comercio entre los dos países ascendió a 530 mil millones de dólares por año. Los Estados Unidos tienen un déficit anual de 60 mil millones de dólares con México.

Radio Canadá /Agencia France-Presse