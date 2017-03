Ximena Berecoechea y la estrecha relación entre los lenguajes verbal y visual

Ximena Berecoechea nació en la ciudad de México. Vivió allí hasta los 38 años. Estudió primero fotografía. Es artista visual desde hace muchos años. Pero en paralelo, después de la fotografía comenzó una licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma de México, UNAM, donde hizo también una maestría en Literatura comparada.

Siempre relacionó las artes visuales con la literatura. El tema de la maestría fue un estudio comparado entre fotografía y literatura y más específicamente la forma de representar el mundo tangible.

En México trabajó como fotógrafa y además tenía un estudio de fotografía, desde que estaba haciendo su licenciatura en Letras. Pero el campo del arte fue tomando cada vez más importancia y al final de su estancia en México, se dedicaba casi a tiempo completo a la fotografía artística.

Hizo exposiciones en distintos lugares del mundo. En un momento dado comenzó a enseñar la fotografía en la Licenciatura de Artes Visuales en La Esmeralda, en el Centro Nacional de las Artes de México y en paralelo seguía con los estudios en literatura. Para ella era muy importante en su trabajo como artista que la fotografía se nutriera de otra forma de representación: la literaria en este caso.

Desde adolescente, Ximena viajó mucho. Es más, la mayor parte de sus proyectos los hizo durante viajes. A pesar de que no hiciera fotografía documental ni de reportaje. Siempre fue a partir de proyectos personales y de un discurso que ella misma armaba, que “construía una serie de fotografías”.

Ella había estado varias veces en Canadá. Cuando tenía 17 años, Ximena vivió en Canadá 1 año y le gustó esa experiencia. Más tarde obtuvo 2 becas para hacer una residencia de arte en el Centro de Artes de Banff, Alberta. Esta experiencia canadiense la ayudó a tomar la decisión de viajar a Canadá.

Después de haber terminado se mudó a Canadá y en el mes de mayo de 2017 cumplirá 10 años de vivir en Canadá. Llegó con su esposo y 2 hijos en baja edad. A ella le parecía que este país era un buen lugar para vivir con su familia y criar sus hijos.

Al principio quería venir a Montreal debido a que tenían un buen amigo en esta ciudad, pero él les dijo que en términos profesionales para ellos sería más fácil conseguir un buen trabajo en Toronto que en Montreal y por esa razón se instalaron en esa ciudad.

Algo que les ayudó mucho en su proceso migratorio y de integración a la sociedad canadiense es que ella hablaba ya inglés y francés antes de venir.

¿Pero cómo fue el recibimiento en Canadá? ¿Cómo fue la llegada? ¿Cómo fue el hecho de llegar para instalarse para toda una vida?

Instituto para el Intercambio Creativo, Ice Americas © ICE

A Ximena siempre le ha encantado estudiar y no le fue muy difícil tomar esa decisión. Fue así como después de haberse instalado con su esposo y sus hijos en la ciudad de Toronto, ella regresó a los estudios con un objetivo bien preciso: más allá del proceso de integración y de la aceptación estaba sobre todo la idea de conocer personas y crear una red. Dicho en otras palabras: el regreso a los estudios como herramienta de integración y adaptación para no enfrentarse más tarde al dilema del regreso, cuando ya no eres ni de aquí, ni de allá…

Taller Arte y Ortopedia del Instituto para el Intercambio Creativo de Toronto. © ICE

Mientras tanto se fue gestando en su mente y la de su esposo, la creación del Instituto para el Intercambio Creativo. Una institución cuyo objetivo es “poner en contacto a artistas que trabajan con diferentes lenguajes, que están viviendo en diferentes lugares del continente, para poder llegar a desarrollar obras en conjunto, estudiar sus propios procesos y ampliar su forma del quehacer artístico”.

Consejo para los que estén pensando inmigrar a Canadá y para los recién llegados.

Ximena Berecoechea tiene un Ph.D en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Toronto. Enseñó literatura, lenguaje y cursos de artes visuales en México y Canadá. Simultáneamente ha llevado una carrera como fotógrafa y artista visual desde 1990 y sus trabajos han sido publicados y expuestos en galerías y museos alrededor del mundo. Tanto en su enfoque académico como artístico, Ximena ha explorado las relaciones particulares entre el lenguaje verbal y el lenguaje visual de las imágenes. Ella es cofundadora con Salvador Alanis del Instituto para el Intercambio Creativo de Toronto.