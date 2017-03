Canadá sigue sin conocer las intenciones de EEUU sobre el TLCAN

De regreso de un breve viaje a Washington, el ministro canadiense de Transporte, Marc Garneau no sabe más que sus colegas sobre las intenciones de la administración Trump con respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (NAFTA-ALENA por sus siglas en inglés y francés), que Donald Trump desea renegociar con Canadá y México.

Durante su viaje de dos días a Washington, el ministro Garneau se reunió con 5 parlamentarios estadounidenses y la Secretaria del Transporte, Elaine Chao.

La Casa Blanca debe enviar una notificación previa de 90 días al Congreso antes de iniciar nuevas negociaciones comerciales. El presidente Donald Trump debe en particular consultar a los parlamentarios sobre lo que está en juego en esta negociación.

Los miembros del Congreso declararon a la agencia Prensa Canadiense que ignoraban todavía las intenciones de la administración Trump a ese respecto.

“Todos el mundo espera que (la notificación) se presente. Pero todavía no se ha hecho”, dijo Marc Garneau, quien preside el comité ministerial sobre las relaciones canado-estadounidenses.

Marc Garneau aprovechó también su corta estadía en Washington para informar a sus anfitriones sobre el sistema de navegación aérea civil de Canadá.

“Nav Can suscita el interés en Estados Unidos. Varias personas me dijeron que les gustaría saber cómo llegó Canadá a tomar la decisión de separar las dos funciones: reglamentar y controlar el tráfico aéreo. Esto funciona muy bien en Canadá. Nav Can es muy admirado debido a su eficacidad”. Marc Garneau, ministro canadiense de Transporte.