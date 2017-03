Dispensarios de marihuana en Canadá son blanco predilecto de los atracadores

Varios dispensarios que venden marihuana en Toronto, Ottawa y Vancouver han sufrido atracos en los que no faltaron ni las balas ni los cuchillos. La policía dice que no puede hacer nada porque las víctimas de estos asaltos prefieren no presentar denuncia debido a que esos comercios se encuentran, jurídicamente, en una zona gris.

Los rasgos de estos dispensarios los convierten en un blanco fácil. A menudo son comercios que dan a la calle en el primer piso de algún edificio, trabajan en condiciones de seguridad mínimas y sólo funcionan con dinero en efectivo.

Según la policía de Toronto, estos comercios son codiciados por los amigos de lo ajeno, que se presentan de golpe con máscaras y pistolas en la mano.

Steve Watts, que trabaja como inspector de policía en la división de drogas en Toronto, dice que estos lugares manejan grandes sumas de dinero en efectivo.

Los robos en estos comercios de marihuana se han expandido a todo el país, según las noticias.

En Vancouver las cámaras de seguridad muestran el momento de un robo en el cual los ladrones ni siquiera se tomaron la molestia de cubrirse el rostro mientras asaltan con armas una tienda de marihuana, llevándose drogas y dinero.

En 2016, siete comercios de marihuana en Ottawa fueron asaltados en el curso de tres meses.

De acuerdo a la policía, en Toronto se han producido en los últimos meses más de una docena de atracos, algunos de ellos extremadamente violentos.

El superintendente de la policía de Toronto, Bryce Evans. © CBC News

El superintendente de policía Bryce Evans teme que, eventualmente, habrá víctimas fatales de estos actos.

Los dueños de estos comercios de venta de droga no quieren llamar a la policía porque ellos mismos temen la confiscación de la marihuana, además de un posible arresto por parte de las autoridades.

Tracy Curley, una canadiense que promueve la legalización de la marihuana en Canadá, dice que la prohibición de esta droga hace que los dispensarios de esta yerba se encuentren en una posición vulnerable.

El superintendente de la policía de Toronto, Bryce Evans, dice que el comercio de la marihuana es una actividad ilegal en Canadá. Por esta razón él no puede ser tolerante con los dueños de los dispensarios que llaman de emergencia a la policía. Sin embargo, este policía cree que pese a ello, los dueños de estos comercios deberían llamar a la policía en caso de atraco. Después de todo, ellos continúan siendo miembros de la sociedad, por lo cual merecen los servicios de los policías.

Entretanto, las autoridades de policía están haciendo conocer los nombres de los comercios que fueron atracados. Esto para advertir a los compradores de marihuana que están ingresando a una zona de riesgo a partir del momento en que ponen los pies en uno de estos dispensarios de marihuana en Canadá.

