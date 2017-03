7 creadores indígenas de cómics que hay que conocer

Puede que estos cómics no se parezcan al arte indígena que está acostumbrado a ver, pero la tradición nativa sigue estando en el corazón de estas obras.

Moonshot es una colección de cómics que cuenta con narradores de las Primeras Naciones, Inuit y Metis de toda América del Norte.

“Estaba muy emocionada por mostrar a estos artistas y a estos escritores de los que he oído hablar y a los que he visto en línea y que en realidad no han tenido la oportunidad de llegar a un público más amplio”, dijo la editora de Toronto, Hope Nicholson, al radiodifusor públicoCBC.

“He sido una gran admiradora de ellos y quería que todos los demás también lo fueran.”

Hope Nicholson, la creadora detrás de Secret Loves of Geek Girls y actualmente redactora en la novela gráfica Angel Catbird de Margaret Atwood, editó Moonshot: Volumen 2.Ella dice que su objetivo es *explorar métodos de narración a través de historias cómicas que destacan la identidad distintiva de las comunidades indígenas en toda América del Norte*. © CBC

En ese espíritu, CBC le encomendó a Nicholson la difícil tarea de seleccionar algunos de sus creadores indígenas favoritos que aparecen en Moonshot.

Esta es su lista de los 7 favoritos.

1 Jeffrey Veregge (artista)

*Preserver* by Jeffrey Veregge © (Alternate History Comics Inc.).

“Encontré por primera vez a Jeffrey en un artículo que mostraba sus interpretaciones de los superhéroes clásicos a través de la inspiración en el arte Haida. Decir que su trabajo es sorprendente es un eufemismo.

Su trabajo en las portadas de la serie GI Joe y Transformers de IDW ayudó realmente a aumentar su perfil el año pasado, y es un éxito absolutamente merecido. Jeffrey aportó varias ilustraciones importantes a Moonshot, mostrando en cada una, que una sola pieza puede contar toda una historia. Su interpretación del significado de la narración muestra a la tejedora que construye historias en sus creaciones. La narración de cuentos existe en tantas formas, ya sea escrita, verbal o, en este caso, una creación física. Estaba tan emocionado de verlo unirse a Moonshot y mostrar su opinión sobre el poder de la narración.”

2 Stephen Gladue (artista)

*Untitled* por Stephen Gladue © (Alternate History Comics Inc.).

“Encontré a Stephen Gladue a través de una recomendación de otro colaborador, Elizabeth LaPensée. Cuando miré a través de su porfolio, me sorprendió su inspirado trabajo graffiti, de mucha energía.

También contenía una variedad en su estilo, desde caricaturesco y exagerado hasta un surrealismo energético. Anteriormente trabajó en la industria de la animación y juegos en Vancouver. Vi un talento que realmente se estaba desarrollando a un ritmo vertiginoso, y la portada que desarrolló para Moonshot realmente muestra esto. Espero con ansia ver en lo que trabajará en el futuro”.

3 Todd Houseman (escritor)

*Ayanisach*, escrito por Todd Houseman con arte de Ben Shannon © (Alternate History Comics Inc.).

“Conocí a Todd a través de su tío Ben Shannon, un talentoso artista de Toronto. Es la primera historia publicada por Todd, aunque es conocido en la comunidad artística de Edmonton como un intérprete de la cultura aborigen y un actor de improvisación. Yo más bien estaba muy ansiosa de trabajar en un cómic con Ben como artista, pero confié en su recomendación.

También tenía curiosidad sobre el tipo de historia que alguien más joven que el resto de los contribuyentes traería a la colección. Estoy muy contenta de haberlo hecho, ya que ‘Ayanisach’ fue sin ninguna duda mi pieza favorita para trabajar como editora. Un cuento metafórico de los peligros del colonialismo y las maneras de sobrevivir y prosperar después. ‘Ayanisach’ es una historia sencilla con un significado de una profundidad increíble.”

*Ue-Pucase* en Moonshot escrito por Arigon Starr con el arte de David Cutler © (Alternate History Comics Inc.).

4/5 Arigon Starr (guionista) & David Cutler (artista)

“Arigon me fue recomendado por personas diferentes, y empujé para su inclusión en el libro, ya que tenía mucho respeto entre sus compañeros y me gustó mucho el sentido del humor que había visto desde su web cómica Super Indian. Debido a que su estilo de animación que ella utilizó para crear su cómic no era la mirada que estábamos buscando en esta antología, la emparejamos con el artista David Cutler. David es un amigo mío desde hace varios años y activo en la comunidad de los cómics de Toronto. He visto cómo su trabajo mejora cada vez más con el tiempo y estaba excitada por tenerlo con nosotros.

La historia de Arigon ‘Ue-Pucase’ ejemplifica mejor el tema de Moonshot y lo que buscábamos. Esta es una historia basada en un cuento tradicional, pero contada en un escenario futurista de ciencia ficción donde no es insólito ser nativo. Ver a David y Arigon discutir la representación visual de los personajes para asegurarse de que no había una identidad “Pan-India” tan común en los cómics, y leer la pura diversión del cómic me hizo increíblemente feliz. Nunca sabes lo que obtendrás con nuevos colaboradores, pero ellos resultaron una historia perfecta”.

6 Michael Sheyahshe (guionista)

*Strike and Bolt*, escrito por Michael Shayahshe con el arte de George Freeman © (Alternate History Comics Inc.)

“El trabajo de Michael en la identificación y el análisis de los tropos de identidad nativa que han sido creados y propagados por la industria del cómic es muy impresionante. Me encontré leyendo sus ensayos disponibles en línea sobre los problemas comunes de la representación nativa en cómics y otros medios. Sus ideas son simples pero revolucionarias en cuanto a que son rara vez practicadas: la identidad nativa debe ser precisa, los estereotipos, la fusión pan-India de la cultura, la apropiación por los colonizadores, es en detrimento de cómo vemos la cultura nativa.

En su cómic ‘Strike & Bolt’, que tiene trabajos del artista de Winnipeg George Freeman, vemos una historia de ciencia ficción de dos niños luchando por salvar a su madre en un mundo habitado por el pueblo Caddo, así como a monstruos caníbales. Es una historia de acción y aventura que trae un nuevo punto de vista a una historia de Caddo.

7 Elizabeth LaPensée (guionista)

Izquierda: *The Observing* en Moonshot, escrito por Elizabeth LaPensée con arte de Gregory Chomichuk; Derecha: *Copper Art* en Moonshot, escrito por Elizabeth LaPensée con el arte de Claude St. Aubin © (Alternate History Comics Inc.).

“Elizabeth LaPensée es una diseñadora de juegos y escritora que vive en Portland y que he estado siguiendo en las redes sociales durante algún tiempo. Su vasto conocimiento y agudas habilidades analíticas fueron una gran ayuda a lo largo de la creación del proceso Moonshot, y ella fue un gran recurso incluso fuera de las hermosas historias que escribió para la colección. Trajo a la luz muchas ideas que me eran desconocidas, como la importancia de hablar directamente con los ancianos de la comunidad sobre las historias originales.

Las historias de Elizabeth son historias tradicionales basadas en el pasado, pero no en la cultura “occidental” que usualmente vemos representada en los cómics. ‘Copper Heart’, con obras del artista Albert St. Aubin y el artista de Toronto Andy Stanleigh, se desarrolla a principios de los años 1900 en una mina de cobre y muestra a gente sobrenatural conocida como Memegwesi en la cultura Chippewa. Estas personas, algo parecidas a los trolls en la cultura nórdica o las hadas en los celtas, no son ni morales ni inmorales, sino que acuden en ayuda de quienes les respetan.

La otra historia de Elizabeth, “The Observing”, está estrechamente ligada a temas de contacto extraterrestre que estimularon la formación de la antología Moonshot y reflejan los conceptos de contacto que han existido en algunas comunidades norteamericanas mucho tiempo antes de la llegada de los colonos. Esta historia es sin palabras, pero no necesita diálogo ni narración, ya que las imágenes del artista de Winnipeg, Gregory Chomichuk, hablan por sí solas. La creatividad y la consideración de Elizabeth fueron esenciales para que este proyecto tuviera éxito”.

CBC Books