¿Quién era el inmigrante Bob White?

El pasado 20 de febrero murió Bob White, quien fue el fundador del Canadian Auto Workers (CAW), el Sindicato canadiense de trabajadores de la industria del automóvil.

White, quien sirvió como el primer presidente de la Canadian Auto Workers, tenía 81 años. Muchos lo recuerdan por tener un corazón de oro y los nervios de acero.

White nació en Irlanda del Norte en 1935. En 1949, su familia tomó el camino de la inmigración y se instaló en el pueblito de Woodstock, en la provincia de Ontario.

En los 15 años, este inmigrante irlandés en Canadá abandonó la escuela y tomó un trabajo como empleado de una planta maderera llamada Hay & Co.

El sindicato United Auto Workers, con sede en Estados Unidos, representaba a trabajadores en la planta. White se hizo miembro del sindicato en 1951.

En su primer año de trabajó, Bob White acabó participando en una huelga, de acuerdo a su autobiografía titulada “Hard Bargains: My Life on the Line”, “Duras negociaciones: mi vida en la lucha sindical”.

A partir de esa experiencia comenzó su carrera sindical, llegando a ser el director canadiense del sindicato United Auto Workers, que era una sucursal en Canadá de un sindicato estadounidense más grande.

Sintiendo que las necesidades de los trabajadores canadienses no eran atendidas adcuadamente por los sindicatos estadounidenses, que eran más grandes, Bob White peleó para que los trabajadores canadienses ganen su independencia sindical, logrando en 1984 la separación de la organización matriz estadounidense, dando así nacimiento al Sindicato de Trabajadores Canadienses del Automóvil, el CAW.

Esa batalla hizo que se le considere a menudo como el “padre fundador” del Sindicato canadiense de trabajadores de la industria del automóvil.

White sirvió como el primer presidente de este nuevo sindicato canadiense, una responsabilidad que ocupó por tres mandatos.

Bob White, de raíces inmigrantes, fue un ardiente defensor de la independencia canadiense frente a los intereses de Estados Unidos. Fue por esta razón que se opuso al tratado de libre comercio con el vecino gigante..

Más tarde, White llegó a ocupar la presidencia del Congreso de trabajadores de Canadá, que reúne a la mayor parte de los sindicatos en Canadá, fundada en 1956.

“La visión de Bob White era la de la equidad, de la igualdad, en la cual las mujeres tenían las mismas oportunidades y habilidades para avanzar igual que los hombres. Lo mismo para la gente de color”, explicaba el ex líder sindical nacional Buzz Hargrove.

Inclusive aquellas figuras nacionales que acabaron enfrentándose a Bob White reconocen que nunca dejaron de admirar al líder sindical, incluyendo el ex primer ministro de la provincia de Ontario, Bob Rae.

Con el tiempo, el sindicato fundado por Bob White se convirtió en el más grande dentro el sector del automóvil en Canadá.

“Yo tengo el compromiso de hacer todo lo que pueda para ayudar a los trabajadores canadienses a que tengan mejores condiciones de vida y una mejor representación política, haciéndolo de manera inteligente y manteniendo el respeto por nuestro sindicato”, decía el fallecido líder sindical Bob White.

Fuente: CBC