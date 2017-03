La pericia canadiense en la lucha contra el mal de Chagas en Bolivia

Es una enfermedad silenciosa porque no hay síntomas. El impacto se va a sentir unos años después con complicaciones cardíacas o digestivas. Pero un manual y una aplicación telefónica están tratando de lograr algo impensable: ganarle el combate a la vinchuca.

Nicholas Gildersleev ha estado trabajando con Médicos Sin Fronteras desde 2008, en siete países del mundo.

El mal de Chagas una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por la picadura de un insecto, la vinchuca. Esa enfermedad afecta a cerca de 10 millones de personas en América Latina.

Nicholas Gildersleev fue director rural de Médicos Sin Fronteras -Canadá (MSFC ) durante un año en Bolivia, donde esa “enfermedad silenciosa” es una de las más extendidas en el continente. El sitio del proyecto donde trabajó MSFC estaba en la localidad de Monteagudo, una de las áreas más afectadas por el mal de Chagas en ese país.

Gildersleev señala que sin tratamiento, el mal de Chagas conduce a trastornos cardíacos y digestivos a medida que el parásito se aloja en el corazón, el esófago y el colon para dañar los tejidos.

El gran problema es que el “70% de la población no siente que tiene esa enfermedad y al final va a morir de las diferentes complicaciones. Hasta que uno no sienta que tiene problemas de corazón o digestivos, no sienta que está enfermo, no van a acudir a los centros de salud para diagnosticarse.”

Problemas para prevención y detección

“El acceso a la salud en Bolivia no siempre es fácil, especialmente en zonas rurales, donde la gente tiene que caminar mucho para llegar a su centro de salud. También la falta de información y educación en las comunidades para que conozcan sobre la enfermedad y sus riesgos”.

MSFC y el Ministerio de Salud de Bolivia

Foto tomada durante la presentación de la Guía de Chagas en La Paz, el 20 de diciembre. Gildersleeve (fila central) con miembros del equipo MSF, del Ministerio de Salud, el jefe del proyecto Chagas y el coordinador médico © © suppplied

Nicholas Gildersleev hace un balance positivo de los últimos años que estuvo en Bolivia.

En el último proyecto de MSFC que duró 2 años, dio apoyo técnico al ministerio de salud de Bolivia para el desarrollo de un modelo de una Guía operativa para trabajar en las zonas rurales. “El ministerio, con esa guía, en cualquier parte de Bolivia, puede aplicar los grandes principios para luchar contra el mal de Chagas. La colaboración fue muy buena y un éxito. Porque ahora cerrando la misión hemos dejado una herramienta para que puedan usarla en la lucha contra el Chagas”.

Un móvil para vencer a la vinchuca

Esto puede ser parte del éxito en la guerra contra el Chagas. Se llama eMocha, es un programa desarrollado conjuntamente con la Universidad John Hopkins, el Ministerio de Salud y MSF, que utiliza tecnología móvil y que permite saber en tiempo real el lugar donde se localizan a las vinchucas para eliminarlas. Es decir, con un teléfono móvil, desde cualquier lugar, se envía un SMS gratuito que registra la vivienda donde están las vinchucas. Se envía entonces a un técnico a fumigar. Lo que antes llevaba meses, dice Nicholas Gildersleev, ahora se logra rápidamente.

Una vez que se detectan vinchucas en una vivienda, se envía rápidamente a un técnico para fumigar.

Vinchuca y pobreza

¿Por qué el mal de Chagas está asociado con pobreza?

En primer lugar, en zonas rurales, donde las condiciones de vida no son muy buenas, las comunidades tienen casas de adobe. “A la vinchuca le resulta muy fácil establecerse allí. En casas con paredes de cemento es difícil que se instalen. La segunda causa son los corrales de animales que se encuentran cerca de las casas, a diferencia de las ciudades grandes donde hay menos corrales y menos infestación de la vinchuca”.

La cura contra la picadura de la vinchuca

Existe un tratamiento, de dos meses, y con dos medicamentos que se llaman Benznidazol y Nifurtimox, indica Nicholas Gildersleev. Con ese tratamiento se va a eliminar el parásito en el cuerpo de la persona que tiene la enfermedad y con el tiempo esa enfermedad va a desaparecer. Es muy importante también controlar el vector en la casa, porque si el vector sigue puede volver a infectar al paciente, advierte el experto canadiense.

Aunque la misión de MSFC no estuvo exenta de dificultades, Nicholas Gildersleev señala que después de 30 años en Bolivia puede decir sin lugar a dudas: misión cumplida.

El Ministerio de salud de Bolivia tiene todos los elementos para combatir el mal de Chagas y responder a las necesidades de su población a nivel de la salud, expresa.

Norteamérica, a causa de la inmigración, cuenta con una población de miles de personas que están afectadas por el parásito. ¿Cómo se hace frente a este problema? Esto y mucho más en la entrevista de Nicholas Gildersleev con Leonora Chapman de Radio Canadá Internacional.

