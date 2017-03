El FBI estadounidense asegura que la privacidad no existe en Estados Unidos

En 2013, el joven consultor tecnológico Edward Snowden hizo público en dos grandes periódicos estadounidenses ciertos documentos clasificados sobre programas específicos de la agencia NSA (Agencia de Seguridad Nacional) dónde ponía en evidencia que gran parte de la población de Estados Unidos era espiada supuestamente por cuestiones de seguridad. En los años siguientes, Wikileaks siguió con esta práctica, publicando documentos clasificados donde asegura que la “CIA” espía indiscriminadamente al pueblo estadounidense. En el 2017, James Comey, director del FBI (Oficina Federal de Investigaciones) aseguró públicamente que, por lo menos en Estados Unidos, la “privacidad es algo completamente inexistente”.

Luego de los informes presentados por Snowden en el 2013, se supo que la vigilancia se realizaba gracias a la colecta masiva de metadatos con diferentes métodos como la introducción de software espía en aplicaciones móviles, inclusive juegos para niños, brechas de seguridad en sistemas operativos, violación de cifrados entre otros. Las llamadas telefónicas y sus registros completos, los correos electrónicos, contactos de teléfonos, fotografías, geolocalización, mensajes y hasta transacciones financieras, y cualquier dato que uno maneja en un dispositivo electrónico conectado a internet o a una línea de teléfono están a mano de estas agencias con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, entre otros alegatos. Según los datos filtrados gracias a Snowden se supo que las más grandes empresas de informática, tecnología, internet y telecomunicaciones colaboraban con la NSA de manera voluntaria a cambio de una fuerte suma de dinero dando así acceso a los servidores con toda la información a mano.

Imagine a world where the actual CIA spends its time figuring out how to spy on you through your TV. That's today. https://t.co/dQHBrsyIoI

— Edward Snowden (@Snowden) March 7, 2017