WikiLeaks compartirá herramientas que la CIA utiliza para cometer actos de piratería informática

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo este jueves que su organización ofrecería a compañías de tecnología acceso exclusivo a las herramientas de piratería informática de la CIA para permitirles corregir defectos en los programas informáticos.

El grupo publicó esta semana documentos que describen las herramientas informáticas secretas de la CIA, además de fragmentos de códigos informáticos. Sin embargo, no reveló los programas completos que serían necesarios para utilizar clandestinamente teléfonos, computadoras y televisores conectados a internet.

“Teniendo en cuenta lo que consideramos como la mejor manera de proceder y tras escuchar los llamados de algunos fabricantes, hemos decidido trabajar con ellos para darles acceso exclusivo a la adición de detalles técnicos que tenemos para que puedan desarrollar y activar modificaciones para que la gente pueda estar segura”, dijo Assange, quien se encuentra asilado en la embajada de Ecuador en Londres, durante una conferencia de prensa a través de Facebook Live.

En respuesta a sus comentarios, el portavoz de la CIA, Jonathan Liu, dijo en un comunicado que, “como hemos dicho previamente, Julian Assange no es exactamente un bastión de la verdad y la integridad”.

“Pese a los esfuerzos de Assange y su gente, la CIA sigue recopilando de forma activa información de inteligencia en el exterior para proteger a Estados Unidos de los terroristas, estados hostiles y otros adversarios”.

No hubo detalles precisos sobre cómo tenía previsto cooperar WikiLeaks con las firmas tecnológicas o si estas aceptarán la oferta.

Portavoces de Google, Alphabet Inc, Apple Inc , Microsoft Corp y Cisco Systems Inc, cuyos sistemas fueron objeto de ataques descritos en los documentos, no respondieron de inmediato a peticiones de comentario antes de las horas laborales regulares en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Sin embargo, varias compañías ya han dicho que confían en que sus nuevas actualizaciones de seguridad incluirán remedios para las supuestas debilidades descritas en los documentos de la CIA.

Apple dijo en un comunicado el martes que “muchos de los asuntos” filtrados ya fueron reparados en la última versión de su sistema operativo.