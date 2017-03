Canadá en las Américas Café, 12 de marzo 2017

La realidad en Canadá es más elocuente que todos los discursos de los políticos y empresarios con motivo del Día internacional de la mujer: en materia de salarios ellas reciben sólo 87 centavos por cada dólar que ellos ganan por hacer el mismo trabajo.

El día internacional de la mujer

El Castor Mensajero

Temas de la semana

Saúl Polo es diputado del Partido Liberal de Quebec en la circunscripción de Laval-des-Rapides en la provincia de Quebec.

Saúl Polo, los inmigrantes y la política quebequense

Diplomado en Administración de negocios de la Escuela de Altos Estudios Comerciales, HEC por sus siglas en francés, y con otros dos diplomas de segundo ciclo de la Universidad McGill a cuestas, Saúl es un profesional perfectamente trilingüe (francés, inglés y español), con 14 años de experiencia en finanzas y comercio internacional. En abril de 2007 co-fundó la Cámara de Comercio Latinoamericana de Quebec, un organismo dedicado al desarrollo económico de la comunidad latinoamericana de Quebec, así como el aumento de los vínculos comerciales entre Quebec y América Latina. En un momento dado de su vida profesional la política provincial en el seno del Partido Liberal de Quebec se presentó como una opción en su camino. Fue presidente de la Comisión de Comunidades Culturales y de la Comisión política, antes de asumir la presidencia del partido en 2012.

Vinchuca, insecto portador del mal de Chagas.

La pericia canadiense en la lucha contra el mal de Chagas en Bolivia

Esta es una enfermedad silenciosa porque no hay síntomas. El impacto se va a sentir unos años después con complicaciones cardíacas o digestivas. Pero un manual y una aplicación telefónica están tratando de lograr algo impensable: ganarle el combate a la vinchuca. El mal de Chagas una enfermedad parasitaria tropical, generalmente crónica, causada por la picadura de un insecto, la vinchuca. Esa enfermedad afecta a cerca de 10 millones de personas en América Latina. Nicholas Gildersleev fue director rural de Médicos Sin Fronteras -Canadá (MSFC ) durante un año en Bolivia, donde esa “enfermedad silenciosa” es una de las más extendidas en el continente. El sitio del proyecto donde trabajó MSFC estaba en la localidad de Monteagudo, una de las áreas más afectadas por el mal de Chagas en ese país.

Instalación de libros disponibles en la Librería L'Euguélionne

Los libros como herramienta para defender los derechos de las mujeres

L’Euguelionne, ubicada en Montreal, es una librería que busca presentar a las autoras y pensadoras que dedicaron su trabajo al avance de los derechos de la mujer, sobre todo en un contexto de misoginia que ha alcanzado niveles extremos en las declaraciones del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre y contra las mujeres.

Karine Rosso es una canadiense de raíces argentinas que hace parte del colectivo de trabajo que dio nacimiento es esta librería. Ella explica que junto a sus compañeras notó que los libros escritos por mujeres, y los libros sobre el feminismo, no tenían el espacio adecuado en las librerías de la ciudad.

La CIA posee herramientas de pirateo informático capaces de utilizar desde los teléfonos a los televisores.

El FBI dice que en Estados Unidos no existe “la privacidad absoluta”

El director del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, aseguró hoy que en EEUU no existe “la privacidad absoluta”, pero agregó que el Gobierno no podrá traspasarla sin “una buena razón”, al comentar el auge de las comunicaciones encriptadas. “No hay tal cosa como la privacidad absoluta en EEUU, no hay nada que esté fuera del alcance judicial”, dijo Comey en una conferencia sobre ciberseguridad en la Universidad de Boston.

