Lula declara que no obstruyó investigaciones en el caso “Lava Jato”

El ex presidente brasileño y ex líder sindical Luiz Inacio Lula da Silva declaró ante un tribunal que no buscó sobornar a un ex ejecutivo de la empresa petrolera estatal brasileña Petrobras, para obstruir de este modo las investigaciones en el caso “Lava Jato”, la mayor pesquisa por corrupción en Brasil.

“La evidencia es falsa”, afirmó el ex presidente este martes ante una Corte federal en Brasilia.

Lula, quien fue presidente de Brasil por dos períodos entre 2003 y 2010, es acusado de un presunto intento de soborno a Nestor Cerveró, ex director de operaciones internacionales de Petrobras, para que éste no funja como testigo del Estado.

Lula continúa siendo uno de los políticos más populares de Brasil pero su prestigio ha sido afectado por las acusaciones de sobornos.

Lula dispone de una cómoda ventaja sobre los posibles aspirantes a la presidencia de Brasil en las elecciones de 2018, pero enfrenta cinco juicios por corrupción que podrían impedirle presentarse como candidato, lo cual es un objetivo para los sectores empresariales vinculados a la derecha brasileña.