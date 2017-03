La Casa Blanca reveló los ingresos de Donald Trump de 2005

Según la Casa Blanca, el presidente Donald Trump tuvo ingresos del orden de los 150 millones de dólares en 2005 y que había pagado 38 millones en impuestos en su declaración de impuestos de ese año.

Esta información fue hecha pública después que Rachel Maddow, presentadora en la cadena de televisión MSNBC, hubiera dicho que había obtenido una parte de la declaración de impuestos de 2005 de Donald Trump.

Rachel Maddow habló de este tema en su programa anoche. Los documentos fueron obtenidos por el periodista David Cay Johnston, ganador del Premio Pulitzer, quien dice haberlos recibido por correo postal sin haberlos solicitado.

Según los documentos obtenidos por Johnston, el presidente Trump pagó 36.5 millones de dólares en impuestos sobre ingresos equivalentes a 153 millones de dólares, lo que equivaldría a una tasa de imposición fiscal de alrededor 24%.

Dicha tasa de imposición es superior al 10% que deben pagar anualmente los ciudadanos comunes y corrientes, pero inferior a la de 27.4% en promedio que deben pagar anualmente los ciudadanos que declaran ingresos superiores al millón de dólar, según los datos de un Comité del Congreso sobre la fiscalidad.

La Casa Blanca. © ICI Radio-Canada

La Casa Blanca había intentado prevenir el golpe afirmando que publicar las declaraciones de impuestos era ilegal. La administración Trump dijo que había que querer aumentar desesperadamente su índice de audiencia (rating) para estar dispuestos a “transgredir la ley por una historia sobre dos páginas de un formulario de impuestos que data de 2005”.

Donald Trump, que exigió que Barack Obama mostrara su acta de nacimiento, se negó categóricamente a revelar sus declaraciones de impuestos durante la campaña electoral, rompiendo así con una tradición de varias décadas.

El presidente Trump mantuvo durante largo tiempo que la población estadounidense no estaba interesada en sus declaraciones de impuestos y que estas no revelarían nada. Pero sus declaraciones de impuestos completas ofrecerían detalles claves, en particular sobre sus donaciones y sus ingresos anuales.

Su rival, Hillary Clinton lo había atacado sobre este tema varias veces, dejando entender que él tenía cosas que esconder.

La Casa Blanca no dijo si Donald Trump tenía la intención de revelar sus declaraciones de impuestos durante su mandato presidencial.

Radio Canadá/Associated Press