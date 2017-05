Stephen Harper no asistirá a la elección del próximo jefe del PCC

Será muy probable que el ex jefe del Partido Conservador de Canadá, PCC, y ex primer ministro Stephen Harper, no esté presente en Toronto el 27 de mayo próximo para asistir a la sucesión del nuevo jefe del partido. Esto es lo que afirma un alto responsable del PCC durante una sesión de información técnica en previsión del acontecimiento.

Cuando se le preguntó si Stephen Harper -que tuvo las riendas del partido y del poder durante más de una década- había recibido una invitación, él respondió que Harper había sido invitado como todos los ostros miembros. Y agregó que según él, el ex dirigente quería dejar todo el lugar a la persona que sea elegida para sucederlo.

Rona Ambrose, la jefa interina del Partido Conservador, por su parte sí estará presente. Está previsto que ella pronuncie un discurso antes de la designación del próximo jefe.

Rona Ambrose, jefa interina del Partido Conservador de Canadá. © PC / Adrian Wyld

Se le rendirá un homenaje por el trabajo que ella hizo desde noviembre 2015, cuando fue designada para asegura la jefatura interina del partido.

Los responsables del PCC entregaron las informaciones sobre el desarrollo de la velada del 27 de mayo próximo en Toronto durante un encuentro con los periodistas. Los resultados de la larga campaña a la dirección del Partido Conservador serán conocidos dentro de 2 semanas. En total, 13 candidatos se pelean por el cargo.

Se espera a que el resultado del vencedor sea conocido antes de varias vueltas, puesto que Kevin O’Leary, uno de los candidatos favoritos se retiró de la campaña y ofreció su apoyo a Maxime Bernier.

Radio Canadá/La Presse Canadienne