Trump ataca al exdirector de FBI y el jefe interino de la agencia le contradice

El bombástico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como “fanfarrón” y “arrogante” al despedido director del FBI, James Comey. Sin embargo, el jefe interino de la agencia contradijo varias de las declaraciones del mandatario, como la que la agencia estaba en crisis antes de la destitución.

Trump, a quien los demócratas acusan de haber sacado a Comey del cargo el martes con el propósito de frenar la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo que lo habría echado del cargo aun sin la recomendación de dos funcionarios del Departamento de Justicia, contradiciendo explicaciones previas del Gobierno.

El ataque personal de Trump contra Comey parecía querer destacar que tal despido fue debido a su desempeño a la cabeza del FBI y no a la investigación sobre el multimillonario republicano y sus posibles vínculos con Rusia antes que asumiera la presidencia en enero.

En un testimonio ante la Comisión de Inteligencia del Senado, el director interino del FBI, Andrew McCabe, prometió informar de cualquier interferencia de la Casa Blanca en la investigación de la agencia sobre una posible influencia de Rusia en las elecciones de 2016. Los demócratas han exigido que se nombre un fiscal especial para investigar el asunto.

“Es un fanfarrón. Un arrogante. El FBI ha estado en dificultades. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo saben”, comentó Trump ante las cámaras de la red NBC en su primera entrevista desde el despido de Comey. “Yo iba a despedir a Comey. (Fue) mi decisión. Lo iba a despedir independientemente de una recomendación”, añadió.

Trump dijo a NBC News que nunca presionó a Comey a que el FBI abandone la investigación, y agregó: “Si Rusia hizo algo, quiero saberlo”. El presidente señaló que no hubo “colusión entre mi persona y mi campaña con los rusos”, pero añadió que “los rusos no afectaron la votación”.

El testimonio de McCabe contradijo la afirmación de Trump sobre los problemas del FBI bajo la dirección de Comey.

“También puedo decir que el director Comey gozaba de un amplio respaldo dentro del FBI y todavía lo tiene”, dijo McCabe. “Puedo decir que tengo al director Comey en el más alto aprecio. Tengo el mayor respeto por sus grandes capacidades y su integridad”, agregó McCabe.

Según la cadena de noticias MSNBC, Trump no visitará la sede del FBI en Washington como se esperaba, luego de que funcionarios informaron a la Casa Blanca que la bienvenida no sería cordial tras el despido de Comey.

McCabe sostuvo que no era una práctica común decirle a una persona que no se le investigaba.

El presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, le preguntó a McCabe si alguna vez había escuchado a Comey decir que Trump no era sujeto de investigación. McCabe eludió la consulta, argumentando que no podía comentar una investigación en curso.

Trump, en la carta de despido de Comey, escribió: “Si bien aprecio enormemente que me haya informado en tres ocasiones distintas que no estoy bajo investigación, concuerdo, no obstante, con la evaluación del Departamento de Justicia de que usted no puede liderar eficazmente la Oficina” de Investigación Federal.

Las agencias estadounidenses de inteligencia llegaron a la conclusión de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó un intento de perturbar la elección presidencial de 2016 que incluyó un ciberataque a los correos electrónicos del Partido Demócrata y su filtración con el objetivo de ayudar a la campaña de Trump.

Líderes de esas agencias de inteligencia, entre ellos el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, y el jefe de la CIA, Mike Pompeo, testificaron el jueves ante los senadores y estuvieron de acuerdo con esas conclusiones.

El Gobierno ruso ha negado cualquier interferencia de su parte en la elección en Estados Unidos y el gobierno de Trump niega las acusaciones de colusión con Rusia.