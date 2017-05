Nuevo virus informático ataca Windows y siembra incertidumbre sobre la seguridad en teléfonos inteligentes

El viernes 12 de mayo del corriente comenzó a circular un nuevo virus informático afectando a más de 230 mil computadores en más de 150 países. El potente virus, conocido como WannaCry, también llamado WannaCrypt, fue dirigido particularmente al sistema operativo Microsoft. Este nuevo virus se instala utilizando un agujero de seguridad del sistema operativo de las ventanas que una vez infectado permite “encriptar” (ocultar dados mediante una clave) los datos del propietario del ordenador y pedir un rescate económico para poder volver a tener acceso a los datos. Este tipo de virus son conocidos como “ransomware” (“ransom” rescate y “ware” por software). Como si esto fuera poco, la agencia EFE reportó, a partir de una agencia de noticias china, la aparición de otro virus llamado UIWIX, con un modo de operación similar a WannaCry y que está causando pánico a nivel mundial.

Según las agencias de noticias, el UIWIX fue detectado por el Centro Nacional de Emergencias de Virus y una compañía de software china llamada Asiainfo. Esta nueva amenaza funciona de manera similar que el anterior, gracias a falencias seguridad del sistema operativo más utilizado en el mundo, cambiando la extensión de los archivos para luego solicitar recate para poder volver a acceder a ellos. Si bien por el momento no se han dado a conocer casos de infecciones con este nuevo virus, que cambia la extensión de los archivos por “.UIWIX”, la tecnológica Windows publicó una nueva actualización para hacer frente a este nuevo flagelo.

Un dato interesante sobre estos recientes “virus informáticos” es que, según el diario chino GlobalTimes, la primera versión de “WannaCry” está fue desarrollado en base a una aplicación llamada EternalBlue, que fuera supuestamente desarrollada por la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de estados Unidos y filtrada por un grupo internacional de hackers. Al respecto, el director del Instituto de Estrategia en el Ciberespacio de china expresó que “las armas virtuales desarrolladas por Estados Unidos recuerdan al mundo el gran deaño que la hegemonía estadounidense puede causar en las redes”. Si bien el agujero de seguridad de Windows que permite la entrada a estos dos potentes virus fue corregido con un parche por Microsoft hace ya algunos meses, aunque evidentemente quedan muchos ordenadores vulnerables a estos ataques.

Según fuetes consultadas con respecto a UIWIX, este virus resultaría ser mucho más poderos que su antecesor pues es “más inteligente”, con reglas de seguridad para que no pueda ser detectado y en el caso contrario, autodestruirse antes de ser atrapado.

A partir de la aparición de “WannaCry”, y de los ataques devastadores en más de 150 países, diversas empresas pusieron en tela de juicio la seguridad o la posible vulnerabilidad de los teléfonos inteligentes, sobre todo aquellos que corren bajo el sistema operativo Android.

En realidad, hasta ahora no se ha detectado ni reportado ningún tipo de infección en este tipo de dispositivos y según algunos expertos, la estructura misma de la Android en los móviles de Google ayuda a que este tipo de amenazas sean menos frecuentes, y la fragmentación de la plataforma ayuda a que los peligros sean menores. Igualmente, hay que estar prevenidos dado que los desarrolladores de estos virus podrían intentar hacer lo mismo vía teléfono por la cantidad de información sensible que se maneja en estos aparatos en la actualidad. Los expertos dicen que aunque resultaría complejo con estos dos últimos virus ya que dada su naturaleza, se propagan vía redes internas y hasta el momento han infectado mayormente empresas, la amenaza está siempre latente.

En definitiva, los pasos a seguir casi siempre los mismos, comenzando por no abrir correos electrónicos de gente que no conozcamos y si conocemos al que envía pero el motivo del correo nos hace dudar, no abrirlo, y sobre todo, no compartir información de naturaleza sensible luego de haber hecho click de un vínculo de un “e-mail”, y sobre todo, no llenar formularios a partir de estos “links” poniendo usuarios y contraseñas personales.

Fuentes: EFE, Clarín, Computer hoy, ABC, Agencias