Morning After (Por la mañana) de Patricia Chica presentado en el Festival de Cannes

Morning After es una película que habla de los jóvenes, de los Milenials, y ellos prefieren no identificarse con ninguna etiqueta sexual. Solo quieren ser ellos mismos y creen que la conexión del deseo, de la atracción física, de la sexualidad o del amor se basa más bien en la energía de la otra persona y no en su sexo o su orientación sexual. Patricia Chica.