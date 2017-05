Nigel Wright transgredió las reglas de la ética en el caso Mike Duffy, dice Mary Dawson

La Comisionada a la Ética de Canadá, Mary Dawson, juzga que Nigel Wright, ex jefe de gabinete del ex primer ministro Stephen Harper, violó las reglas federales, incluyendo la Ley sobre el Parlamento, cuando quiso ayudar a Mike Duffy a reembolsar los gastos de subsistencia que el senador Duffy había reclamado.

En un informe publicado este jueves, la Comisionada Dawson afirma que Nigel Wright no hubiera debido haber pedido al presidente del Fondo Conservador de Canadá, si podía cubrir las reclamaciones de indemnización de gastos de vivienda de Mike Duffy.

Nigel Wright, ex jefe de gabinete del ex primer ministro Stephen Harper. © PC / Justin Tang

Mary Dawson estima que Nigel Wright utilizó su función de jefe de gabinete del primer ministro para favorecer los intereses financieros del senador Mike Duffy, contraviniendo así a las reglas de ética cuando él le pidió la ayuda financiera del partido.

Ese plan no le permitió obtener todos los fondos que necesitaba para pagar su deuda, de tal forma que Nigel Wright tuvo finalmente que contribuir con un cheque de $90.000 dólares para reembolsar los gastos del senador.

El senador Mike Duffy. © PC / Justin Tang

Nigel Wright nunca fue acusado después de la investigación de la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, sobre el caso Duffy, pero La Comisionada Mary Dawson califica “este gesto de ciertamente irregular” y estima que transgredió las reglas de la ética, así como la Ley sobre el Parlamento canadiense.

El juez Charles Vaillancourt de la corte de Ontario, estimó en el mes de abril 2016, que Mike Duffy era “un senador trabajador” con una buena “ética de trabajo” y que no tenía intenciones criminales. Según el juez Vaillancourt, el senador Duffy no violó ninguna regla del Senado, que no era culpable de fraude o de abuso de confianza y que no solicitó el cheque que recibió de Nigel Wright. La acusación de corrupción también fue descartada. En total, el juez Vaillancourt absolvió a Mike Duffy de las 31 acusaciones que pesaban contra él.

RCI/Radio Canadá/La Presse Canadienne